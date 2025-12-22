"
El Paso de Agua Negra permanece abierto con horario establecido

El Ministerio de Gobierno confirmó que el paso fronterizo se encuentra habilitado con horario restringido y brindó recomendaciones y teléfonos de utilidad para los viajeros.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales, informó que el Paso Internacional por Agua Negra, sobre Ruta Nacional 150, se encuentra habilitado para circular de 07:00 a 17:00 horas.

Desde la cartera provincial se recomienda a los conductores circular con luces bajas encendidas, respetar estrictamente los límites de velocidad y extremar la precaución durante el trayecto, debido a la presencia de personal de Vialidad Nacional, que se encuentra realizando tareas de mantenimiento en la ruta.

Asimismo, se difundió un listado de teléfonos de utilidad para quienes transiten por la zona o necesiten realizar consultas:

Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional

Atención: lunes a viernes de 9 a 18 hs

TEL: 0800-222-6272 / 0800-333-0073

Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales

TEL: (+54) 264 4307246 / 4307251 / 4307208

Email: [email protected]

Consulado General de la República Argentina en Valparaíso

TEL: (+56) 32 2217419 / 2213691 / 2745539

Guardia: (+56) 9 93238104 (solo emergencias)

Dirección: Blanco 625, 5º piso, oficina 53, V Región

Email: [email protected]

Horario de atención: 09:00 a 17:00 hs

Gendarmería Nacional Argentina

– Guardia de prevención GNA, Sección Las Flores: (+54) 2647 497002

– Guardia de prevención GNA, Escuadrón 25 Jáchal: (+54) 2647 420473

Dirección Nacional de Vialidad

TEL: (+54) 264 4213534 / 4212966 / 4212532

Email: [email protected]

Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón

Calle Santo Domingo s/n°, Rodeo, Iglesia, San Juan

Emergencias: 107

Finalmente, se recordó que para llamar desde Argentina a Chile, a teléfonos fijos se debe marcar (+56) + código de zona + número (código La Serena–Coquimbo: 51), y para celulares (+56) (9) + número correspondiente.

