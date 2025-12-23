De una golpiza a balazos contra una casa: causas que terminaron en condena
Dos hechos de violencia ocurridos en Rivadavia y Capital tuvieron resolución judicial mediante juicios abreviados. Hubo penas efectivas y condicionales, según los antecedentes y la gravedad de cada caso.
Dos causas penales vinculadas a hechos de violencia registrados en distintos puntos de San Juan tuvieron resolución judicial en las últimas horas, ambas mediante juicios abreviados, con condenas diferenciadas según la participación y los antecedentes de los imputados.
El primero de los casos se remonta a un violento ataque ocurrido en la localidad de Marquesado, en el departamento Rivadavia, donde un joven resultó gravemente herido tras ser agredido en la vía pública por dos hermanos.
Durante la investigación se acreditó que la víctima fue atacada con un objeto contundente metálico, lo que le provocó una fractura expuesta de tibia en una de sus piernas. Cuando el joven cayó al suelo, el segundo agresor arrojó una piedra de gran tamaño que impactó en la extremidad ya lesionada. Además, durante el episodio, se registraron amenazas de muerte.
Al momento de la resolución judicial, se tuvo en cuenta que uno de los agresores contaba con antecedentes penales, por lo que recibió una condena de prisión efectiva, siendo trasladado al Servicio Penitenciario Provincial. El otro implicado, sin antecedentes, fue condenado a prisión condicional, con la imposición de reglas de conducta, entre ellas la obligación de finalizar sus estudios y capacitarse laboralmente, bajo apercibimiento de que la pena se convierta en efectiva en caso de incumplimiento.
El segundo hecho ocurrió en Capital y estuvo vinculado a un conflicto vecinal de larga data. La investigación determinó que, en agosto del año pasado, dos personas descendieron de un remis frente a una vivienda y efectuaron cuatro disparos de arma de fuego contra el frente del domicilio, sin que se registraran personas heridas.
Meses después, uno de los implicados volvió a quedar involucrado en un nuevo episodio, cuando amenazó de incendiar la vivienda mientras la madre del damnificado caminaba sola por una plaza céntrica. La mujer realizó la denuncia correspondiente, lo que reactivó la causa judicial.
En la audiencia realizada esta semana, uno de los acusados admitió su responsabilidad penal, lo que permitió cerrar el proceso mediante un juicio abreviado. La Justicia le impuso una condena de 3 años de prisión condicional, teniendo en cuenta una condena anterior, aunque sin disponer su traslado al penal.
Dos hechos, un mismo cierre judicial
Si bien se trató de hechos distintos, ambos casos tuvieron como denominador común la violencia ejercida en contextos barriales y su resolución mediante mecanismos abreviados, con penas ajustadas a la gravedad de las conductas y a los antecedentes penales de los involucrados.