Cuadernos: la explosiva declaración del secretario de CFK antes de ser asesinado

La extensa lectura de la acusación ingresó en su recta final ante el Tribunal Oral Federal N°7. Durante la jornada, se avanzó con la última parte del alegato de la Unidad de Información Financiera (UIF) en el expediente paralelo que investiga la cartelización de la obra pública, conocido en Comodoro Py como el caso de “La Camarita”, centrado en la Cámara Argentina de Empresas Viales.

En ese esquema, la acusación apunta a un entramado entre funcionarios y empresarios que habría garantizado el reparto de obras públicas a cambio de retornos de entre el 3% y el 20%.

Funcionarios y empresarios imputados

En la causa principal, los principales imputados políticos son Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y el ex secretario de Obra Pública José López, quien declaró como arrepentido. También están involucrados funcionarios del ex Ministerio de Planificación, el financista Ernesto Clarens y el empresario Carlos Wagner, señalados como engranajes clave del sistema de recaudación.

El expediente involucra a más de 50 empresarios, entre ellos Ángelo Calcaterra y Aldo Roggio, ambos arrepentidos. Según la acusación, el grupo de Calcaterra recibió 23 obras por más de $2.800 millones, frente a pagos estimados en $3,5 millones en sobornos. En el caso de Roggio, se le atribuyen 11 pagos ilegales por $5,9 millones, mientras que Vialidad le habría adjudicado 22 obras por más de $3.300 millones.

La postura de la UIF

En audiencias previas, la UIF calificó el esquema como una “organización criminal” conducida por las máximas autoridades del Poder Ejecutivo para “enriquecerse ilegalmente” y financiar otros delitos. Según el organismo, el circuito de dinero comenzaba en las oficinas de Clarens y finalizaba en residencias oficiales y privadas vinculadas al poder político.

Expedientes paralelos

Si se completa la lectura de la acusación, el Tribunal dará paso al expediente 18590/2018, de 92 páginas, que investiga presuntas coimas en la concesión del Corredor Vial N°1, entre 2003 y 2007. Allí están imputados, entre otros, Julio De Vido, el ex funcionario Claudio Uberti y varios empresarios.

Además, resta el expediente vinculado a irregularidades en contratos ferroviarios durante el primer kirchnerismo, con Juan Pablo Schiavi como principal acusado.

Embed - Cuadernos de la Corrupción, en vivo: audiencia del juicio oral y público

El Tribunal fijó una audiencia más antes del receso judicial, prevista para el martes próximo a las 9 de la mañana. El juicio se retomará el 2 de febrero de 2026, con las indagatorias a los 86 acusados, bajo modalidad virtual y con presencia física para quienes declaren.