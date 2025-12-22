San Juan se mostrará al país en varios puntos de la Costa Argentina

En tanto en Pinamar, el “jardín de los pinos”, Origen San Juan estará en una transitada galería de Avenida Libertador, la principal arteria donde se ubica la mayoría de comercios, restaurantes y lugares de encuentro muy concurridos tanto durante el día como en la atractiva vida nocturna de esa ciudad.

Quienes pasen por cualquiera de los “Origen San Juan”, encontrarán al ingreso a promotores de la Secretaría de Turismo haciendo juegos para dar a conocer de manera divertida algunas características y lugares de nuestra provincia. Entregarán también premios y merchandising y servirán como verdadero llamador tanto para ingresar al local como para planificar una posterior visita San Juan. También habrá representantes de la Dirección de Comercio Exterior para vincular nuestra oferta exportable con potenciales interesados.

En el interior, los veraneantes podrán conocer, degustar y comprar, algunos de nuestros productos característicos como dulces de membrillo, pistachos, aceites de oliva y los vinos de nuestros valles.

De este modo, y con acciones promocionales en las avenidas y la playa, San Juan aprovechará la gran concentración turística en dos de las ciudades más visitadas durante el verano para estar presente e invitar a más argentinos y extranjeros a disfrutar todo lo que nuestra provincia tiene para dar.