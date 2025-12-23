"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Olimpia

Premios Olimpia 2025: Canapino se llevó el de Oro y Di María ganó en fútbol

Los Premios Olimpia 2025 tuvieron su tan esperada clásica gala de premiación, donde se reunieron los mejores deportistas argentinos del año, para entregar distinciones y determinar al ganador del Olimpia de Oro, además del de Brillantes e Infinito, que se otorgó por primera vez.

En 2024, el Olimpia de Oro tuvo doble primer puesto: Dibu Martínez y Franco Colapinto se quedaron con la condecoración, abriendo paso a un 2025 que fue diferente, con un único ganador, Agustín Canapino.

El piloto también se quedó con el Olimpia de Plata en Automovilismo. Fue la segunda vez que Canapino ganó el de Oro, ya que también había sido elegido en el año 2018.

image

En fútbol, el ganador fue Ángel Di María, quien inició el 2025 en Benfica y lo terminó en Rosario Central, donde metió 7 goles y se consagró campeón al que el Canalla quedó líder de la tabla anual.

Te puede interesar...

Además del Olimpia de Oro, Ricardo 'Primitivo' González, de 100 años de edad que fue capitán del primer plantel campeón mundial de básquet en 1950, se quedó con el Olimpia de Brillantes, que reconoció la "trayectoria sobresaliente".

Por otro lado, el Olimpia Infinito se entregó por primera vez en la ceremonia y fue para Diego Armando Maradona, fallecido en noviembre de 2020, recibido por sus hijas Dalma y Giannina.

Temas

Te puede interesar