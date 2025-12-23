En 2024, el Olimpia de Oro tuvo doble primer puesto: Dibu Martínez y Franco Colapinto se quedaron con la condecoración, abriendo paso a un 2025 que fue diferente, con un único ganador, Agustín Canapino.
Premios Olimpia 2025: Canapino se llevó el de Oro y Di María ganó en fútbol
Los Premios Olimpia 2025 tuvieron su tan esperada clásica gala de premiación, donde se reunieron los mejores deportistas argentinos del año, para entregar distinciones y determinar al ganador del Olimpia de Oro, además del de Brillantes e Infinito, que se otorgó por primera vez.