Caso muerte de Nisman: procesaron a Viviana Fein por encubrimiento agravado

También sostuvo que quienes participaron del procedimiento “no contaminaron absolutamente nada. Nadie describe cómo se contaminó o que faltó. Nunca nadie lo describió”.

En su defensa pública, Fein pidió: “Miren lo que está adentro de la causa, no lo que se habla al margen de la causa. Es lo único que le pido a los medios, con todo respeto. Lean la causa, las pericias, en particular una, la criminalística, de la que nadie habla”.

Antes de retirarse de los tribunales, agregó: “Yo se quién soy y como he actuado. Nadie me engañó, eran todos peritos de gran trayectoria”.

Nisman fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015. La Justicia aún intenta determinar quiénes habrían cometido el presunto asesinato, de acuerdo con la hipótesis de la fiscalía de Taiano.

El fiscal investigaba el atentado contra la AMIA ocurrido en 1994 y, días antes de su muerte, había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento de los iraníes señalados como responsables del ataque.

Según el dictamen de Taiano, Fein incurrió en graves negligencias durante las primeras horas en el departamento, lo que habría derivado en la alteración o pérdida de evidencias clave y generado un escenario de desorden que complicó el avance del expediente.

Entre las irregularidades señaladas figuran la “excesiva tardanza en llegar al lugar; permitir a su llegada que el descontrol previo continuara; entrar sin la vestimenta adecuada; permitir la libre circulación de personas por el departamento sin identificarlos ni saber qué función cumplían allí, y manipular y permitir la manipulación de pruebas sin el correcto resguardo”.

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El fiscal sostuvo que más de 80 personas pasaron por el departamento antes de resguardar las pruebas iniciales, situación que describió como un “auténtico caos”. Según la acusación, el área más afectada fue el baño donde apareció el cuerpo, y advirtió sobre “la existencia de concretas y graves irregularidades cometidas por los funcionarios públicos en el departamento de Puerto Madero”.