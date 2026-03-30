Sigue internada la niña de 12 años embarazada por un abuso sexual

La fiscal de la UFI ANIVI, Andrea Insegna, confirmó que la investigación se inició hace una semana tras una denuncia del equipo técnico de Educación.

La Justicia sanjuanina investiga un grave caso de abuso sexual que tiene como víctima a una niña de 12 años, alumna de nivel primario, quien se encuentra embarazada y permanece internada. La fiscal Andrea Insegna informó que, si bien el equipo fiscal trabaja en la causa desde hace una semana, aún no se ha podido tomar la declaración de la menor.

La situación salió a la luz a través del ámbito escolar. La denuncia fue radicada por personal técnico del equipo zonal de Educación, tras la intervención de la docente y la directora del establecimiento. A partir de allí, se activaron de inmediato los protocolos médicos y legistas correspondientes, con la participación de la asesora de menores y un abordaje constante por parte de la Dirección de Niñez.

Respecto al avance de las pesquisas, la fiscal Insegna señaló en sanjuan8.com que, aunque existe un sospechoso, es necesario profundizar la investigación antes de establecer responsabilidades definitivas. "Hay un sospechoso, pero hasta que no se avance en la investigación no podemos establecer", aclaró la funcionaria.

Te puede interesar...

Sobre la complejidad del caso, la fiscal reconoció que, si bien no es lo más habitual en las estadísticas, ha intervenido en situaciones similares: "No es lo más común y lo que vemos, pero sí me ha tocado casos de menores embarazadas producto de un abuso".

El foco actual está puesto en el bienestar de la menor. Profesionales de la psicología ya se han trasladado al hospital para realizar el seguimiento, pero la toma de testimonio formal está supeditada a su evolución clínica. "Vamos a esperar que la niña esté en condiciones de declarar", concluyó Insegna.

Te puede interesar