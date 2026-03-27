Una niña de 12 años cursa un embarazo y activaron una causa judicial

Según las primeras líneas investigativas, la denuncia habría sido realizada por una persona ajena al entorno familiar. En paralelo, se analiza la posible participación de un adulto cercano a la menor, aunque no se difundieron identidades ni precisiones.

La prioridad está centrada en la contención integral de la niña, tanto desde el sistema de salud como desde el ámbito judicial. En ese sentido, se activaron los dispositivos de asistencia y acompañamiento correspondientes para este tipo de casos.

image

En cuanto a la situación sanitaria, se contempla la posibilidad de aplicar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), conforme a la normativa vigente. Esta decisión corresponde a la menor, con la debida representación legal, y bajo supervisión judicial en caso de que exista algún conflicto de intereses con su entorno familiar.

La causa continúa bajo estricta reserva, mientras se desarrollan pericias y procedimientos destinados a determinar responsabilidades penales.