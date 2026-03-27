Una niña de 12 años cursa un embarazo y activaron una causa judicial
La menor, de 12 años, ingresó al Hospital Rawson cursando un embarazo. Interviene la UFI ANIVI, que mantiene la causa bajo estricta reserva y sin detenidos.
La Justicia de San Juan avanza en la investigación de un presunto caso de abuso sexual que tomó estado judicial luego de que una niña de 12 años fuera atendida en el Hospital Guillermo Rawson cursando un embarazo.
El hecho salió a la luz el pasado 21 de marzo, cuando la menor ingresó al sistema de salud, lo que activó de inmediato los protocolos de intervención y dio inicio a la causa judicial, que quedó en manos de la UFI ANIVI.
Desde el ámbito judicial se mantiene un fuerte hermetismo para resguardar la integridad de la víctima. Hasta el momento, no hay personas detenidas y la investigación se encuentra en etapa inicial, con distintas medidas en curso para esclarecer lo sucedido.
Según las primeras líneas investigativas, la denuncia habría sido realizada por una persona ajena al entorno familiar. En paralelo, se analiza la posible participación de un adulto cercano a la menor, aunque no se difundieron identidades ni precisiones.
La prioridad está centrada en la contención integral de la niña, tanto desde el sistema de salud como desde el ámbito judicial. En ese sentido, se activaron los dispositivos de asistencia y acompañamiento correspondientes para este tipo de casos.
En cuanto a la situación sanitaria, se contempla la posibilidad de aplicar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), conforme a la normativa vigente. Esta decisión corresponde a la menor, con la debida representación legal, y bajo supervisión judicial en caso de que exista algún conflicto de intereses con su entorno familiar.
La causa continúa bajo estricta reserva, mientras se desarrollan pericias y procedimientos destinados a determinar responsabilidades penales.