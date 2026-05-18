La justicia le dio permiso a "Chiqui" Tapia para viajar y presenciar el Mundial

En la resolución de procesamiento, el magistrado había considerado a Tapia “prima facie coautor penalmente responsable” de apropiación indebida de tributos agravada en 34 hechos y apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada en 17 hechos. En ese momento, fue procesado sin prisión preventiva, se le trabó un embargo de $350 millones y se mantuvo vigente la prohibición de salir del país.

La defensa del titular de la AFA pidió autorización para que pudiera cumplir con compromisos deportivos e institucionales en su rol de presidente de la entidad y como integrante de organismos internacionales del fútbol. Entre las actividades previstas figuran la final de la UEFA Champions League en Budapest, programada para el 30 de mayo; amistosos de la Selección Argentina ante Honduras e Islandia en Estados Unidos; y actos protocolares relacionados con el Mundial 2026.

Para respaldar el planteo, los abogados presentaron invitaciones oficiales de la UEFA, documentación remitida por FIFA y autorizaciones de la Conmebol para los partidos internacionales de la Selección. También informaron parte del itinerario y los lugares de hospedaje previstos.

El fiscal dictaminó a favor del permiso, aunque pidió que la autorización estuviera acompañada por “medidas de sujeción al proceso adecuadas y suficientes”, debido a la extensión del viaje y a la necesidad de garantizar eventuales requerimientos judiciales.

Al resolver, Amarante sostuvo que “no existen elementos objetivos que impidan la salida del territorio nacional” en las condiciones solicitadas. También valoró que Tapia ya había cumplido “en tiempo y forma” con autorizaciones de viaje anteriores y que el nuevo itinerario estaba “debidamente circunscripto” y bajo control judicial.

El juez consideró además que el dirigente ya se presentó a declaración indagatoria, que el procesamiento fue dictado sin prisión preventiva y que existe un embargo vigente sobre sus bienes, elementos que —según la resolución— permiten analizar el pedido desde una “mayor sujeción del imputado al proceso”. También señaló que no hay actos procesales pendientes que requieran su presencia personal durante el período autorizado.

Como condición, el tribunal fijó una caución real de $30 millones para asegurar que Tapia cumpla “las obligaciones que se le impongan y las órdenes del tribunal”. Ese monto ya había sido depositado en una cuenta judicial del Banco Nación por una autorización anterior y ahora será afectado a la nueva caución, siempre que el dirigente preste conformidad expresa.

Antes de viajar, Tapia deberá firmar un acta compromisoria y comprometerse formalmente a respetar todas las condiciones impuestas por el juzgado. Cualquier modificación de fechas, destinos o condiciones del viaje será considerada una “violación directa” a los compromisos asumidos y podría derivar en la revocación inmediata del permiso y en la ejecución de la caución.

El presidente de la AFA también deberá informar su regreso al país dentro de las 48 horas posteriores al arribo, mediante una presentación judicial electrónica con el comprobante migratorio o compareciendo personalmente ante el tribunal. En caso de incumplimiento, el juez advirtió que podrá declararlo rebelde y ordenar su captura.