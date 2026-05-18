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Vallejos tras ser denunciado: "Como Cristiano tengo fe en que la verdad triunfará"

El excandidato a gobernador rompió el silencio tras la denuncia penal por violencia de género presentada por su expareja de 24 años, quien lo acusó de golpes y amenazas.

A través de un comunicado de prensa, el líder de Evolución Liberal y empresario, Sergio Vallejos Mini (53), se pronunció públicamente sobre la grave denuncia judicial que pesa en su contra. La presentación fue realizada por su pareja, una joven de 24 años, quien lo acusó formalmente de haberla insultado, golpeado y amenazado con prenderle fuego todas sus pertenencias en medio de un contexto de conductas controladoras y celos extremos.

La situación límite derivó en un llamado al 911 por parte de una amiga de la víctima y la posterior intervención de la UFI CAVIG, que ordenó medidas de protección. Al tratarse de delitos excarcelables, el implicado no quedó detenido, lo que generó un profundo temor en la denunciante debido a la marcada influencia y los contactos públicos del agresor. En su descargo, Vallejos encuadró el conflicto en una "triste situación de separación" y denunció una persecución.

"Como persona pública debo dar las explicaciones pertinentes y acá estoy, como Cristiano tengo fe en que la verdad siempre triunfará sobre la vil mentira", expresó de forma taxativa.

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El referente político aseguró que existe un "vil aprovechamiento político" de este episodio privado con el fin de perjudicarlo. "La difusión de esto se enmarca en una campaña de despliegue mediático, a sabiendas del daño que se pretende causar a mi imagen personal y de fuerte exposición política, que incómoda al poder de San Juan, y que no dudo está atrás de esta campaña", remarcó, añadiendo que demostrará su inocencia en los tribunales "aunque los políticos que buscan venganza hagan su mayor esfuerzo".

El secuestro del arsenal de armas

En el marco de las medidas urgentes dictadas por la Justicia, las autoridades policiales concretaron un allanamiento en la vivienda del dirigente, donde se procedió al secuestro preventivo de un importante arsenal de armas de fuego. Al respecto, el empresario rechazó cualquier tipo de irregularidad penal sobre la tenencia de dichos elementos.

"Con respecto a las armas secuestradas en mi domicilio, son de mi propiedad, soy legítimo usuario y están todas registradas a mi nombre", afirmó Vallejos, precisando además que adjuntó los comprobantes pertinentes. Concluyó señalando que la medida judicial no deja de sorprenderle al tratarse de equipamiento de su propiedad "y legalmente adquirido"

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