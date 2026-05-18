Vallejos tras ser denunciado: "Como Cristiano tengo fe en que la verdad triunfará"

El referente político aseguró que existe un "vil aprovechamiento político" de este episodio privado con el fin de perjudicarlo. "La difusión de esto se enmarca en una campaña de despliegue mediático, a sabiendas del daño que se pretende causar a mi imagen personal y de fuerte exposición política, que incómoda al poder de San Juan, y que no dudo está atrás de esta campaña", remarcó, añadiendo que demostrará su inocencia en los tribunales "aunque los políticos que buscan venganza hagan su mayor esfuerzo".

El secuestro del arsenal de armas

En el marco de las medidas urgentes dictadas por la Justicia, las autoridades policiales concretaron un allanamiento en la vivienda del dirigente, donde se procedió al secuestro preventivo de un importante arsenal de armas de fuego. Al respecto, el empresario rechazó cualquier tipo de irregularidad penal sobre la tenencia de dichos elementos.

"Con respecto a las armas secuestradas en mi domicilio, son de mi propiedad, soy legítimo usuario y están todas registradas a mi nombre", afirmó Vallejos, precisando además que adjuntó los comprobantes pertinentes. Concluyó señalando que la medida judicial no deja de sorprenderle al tratarse de equipamiento de su propiedad "y legalmente adquirido"