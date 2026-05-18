A través de un comunicado de prensa, el líder de Evolución Liberal y empresario, Sergio Vallejos Mini (53), se pronunció públicamente sobre la grave denuncia judicial que pesa en su contra. La presentación fue realizada por su pareja, una joven de 24 años, quien lo acusó formalmente de haberla insultado, golpeado y amenazado con prenderle fuego todas sus pertenencias en medio de un contexto de conductas controladoras y celos extremos.
Vallejos tras ser denunciado: "Como Cristiano tengo fe en que la verdad triunfará"
El excandidato a gobernador rompió el silencio tras la denuncia penal por violencia de género presentada por su expareja de 24 años, quien lo acusó de golpes y amenazas.