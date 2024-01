Aunque cueste reconocerlo el peronismo es una cantera inagotable de figuras. Aun estando en la puerta del cementerio, tras una mortal derrota, uno se va a topar con algún distinto. No importa si tiene porte o no de crack lo fundamental es que siempre hay uno predispuesto para entrar a la cancha como sea y a lo que sea. Aquí radica el verdadero “movimiento”, un eterno precalentamiento para quedarse en primera división. Es el caso de Ricky Quíntela, hoy por hoy lo mejor que tiene nuestra hermana provincia de La Rioja para ofrecernos. No será el Pelado Díaz, pero hay que reconocerle que va a todas.