Sergio Vallejos rompió el silencio: "Actué como un padre frustrado y enojado"

"Les dije que ya les iba a traer el carnet y sino les pagaba en efectivo, que no había problema, pero que necesitaba una camilla porque mi hijo venía muy mal con una hemorragia interna y riesgo de una trombosis. En ese momento, el recepcionista, insensible, me dijo que primero tenía que llenar un formulario y que si no le traía el carnet no lo iba a atender. Allí fue cuando descargué toda mi bronca contra el policarbonato, nunca fue mi intención agredir a nadie. Incluso nunca toqué o lastimé a nadie", destacó. "Les dije que ya les iba a traer el carnet y sino les pagaba en efectivo, que no había problema, pero que necesitaba una camilla porque mi hijo venía muy mal con una hemorragia interna y riesgo de una trombosis. En ese momento, el recepcionista, insensible, me dijo que primero tenía que llenar un formulario y que si no le traía el carnet no lo iba a atender. Allí fue cuando descargué toda mi bronca contra el policarbonato, nunca fue mi intención agredir a nadie. Incluso nunca toqué o lastimé a nadie", destacó.

Seguidamente, Vallejos contó que se retiró del Instituto de Traumatología y se trasladó hasta otra clínica donde finalmente su hijo fue atendido. Actualmente, allí permanece internado con pronóstico reservado debido a que padece una distensión en la arteria femoral, lo que hacía latente el riesgo de sufrir una trombosis, corte en el nervio ciático y en todos los tendones de la rodilla, más fractura de fémur. "Le colocaron anticoagulantes de emergencia y le hicieron todos los estudios que ameritaba el caso", afirmó.

Cabe destacar que recientemente trascendió que el empleado del Instituto en cuestión denunció a Vallejos por la agresión. En este sentido, el empresario dijo que aún no recibió ningún tipo de notificación al respecto y redobló la apuesta: "Yo voy a denunciarlo a él y la clínica por abandono de persona, porque no quisieron a atender a una persona en una situación de urgencia por una lesión gravísima".

Por último, el propietario de una reconocida firma de indumentaria local sostuvo que "quieren politizar este hecho cuando acá el que reaccionó no fue el Sergio Vallejos ex candidato a gobernador o empresario, fue el Sergio Vallejos papá. Quien temía por la vida de su hijo".