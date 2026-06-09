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En manada, golpearon a un ciclista para robarle la bicicleta y terminaron detenidos

La víctima fue interceptada por cuatro sujetos que intentaron sustraerle una bicicleta. Tres sospechosos fueron detenidos minutos después durante un operativo policial.

Tres jóvenes quedaron detenidos este martes en Rawson luego de ser señalados como presuntos autores de un intento de robo ocurrido en pleno centro del departamento. El hecho es investigado como robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa.

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió alrededor de las 17:20, en calle Alem, entre Juramento y Lemos. Allí, un joven de 24 años fue interceptado por cuatro sujetos que intentaron quitarle su bicicleta rodado 29, de color naranja y marca Battle.

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De acuerdo con la denuncia, uno de los agresores le propinó un golpe con un palo en la espalda para hacerlo caer y concretar el robo. Sin embargo, la víctima logró resistir el ataque y los sospechosos escaparon corriendo en dirección a calle Jáchal.

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Tras recibir el aviso, efectivos de la Comisaría 24ª que patrullaban la zona iniciaron un operativo de búsqueda. Apenas diez minutos después, localizaron a tres de los presuntos involucrados sobre calle Alem, entre Jáchal y Lemos.

Los aprehendidos tienen entre 19 y 20 años y fueron puestos a disposición de la Justicia. En el lugar intervino el fiscal de turno, Mario Quiroga, quien ordenó el inicio del procedimiento especial de Flagrancia para avanzar con la investigación del caso.

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