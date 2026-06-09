Tres jóvenes quedaron detenidos este martes en Rawson luego de ser señalados como presuntos autores de un intento de robo ocurrido en pleno centro del departamento. El hecho es investigado como robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa.
En manada, golpearon a un ciclista para robarle la bicicleta y terminaron detenidos
La víctima fue interceptada por cuatro sujetos que intentaron sustraerle una bicicleta. Tres sospechosos fueron detenidos minutos después durante un operativo policial.