En manada, golpearon a un ciclista para robarle la bicicleta y terminaron detenidos

Según informaron fuentes policiales, el episodio ocurrió alrededor de las 17:20, en calle Alem, entre Juramento y Lemos. Allí, un joven de 24 años fue interceptado por cuatro sujetos que intentaron quitarle su bicicleta rodado 29, de color naranja y marca Battle.

image

De acuerdo con la denuncia, uno de los agresores le propinó un golpe con un palo en la espalda para hacerlo caer y concretar el robo. Sin embargo, la víctima logró resistir el ataque y los sospechosos escaparon corriendo en dirección a calle Jáchal.