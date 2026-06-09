Desbaratan un centro de cultivo de marihuana y secuestran más de 5 kilos de droga

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A partir de tareas de inteligencia y vigilancia, los investigadores reunieron elementos suficientes para solicitar una orden judicial. Con la autorización del juez federal de Garantías Leopoldo Rago Gallo, los efectivos concretaron el allanamiento y encontraron una importante cantidad de estupefacientes.

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Durante el procedimiento secuestraron 45 plantas de Cannabis sativa, 5,350 kilogramos de marihuana, cerca de 600 semillas, un teléfono celular, herramientas utilizadas para el cultivo y documentación considerada de interés para la causa.

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La investigación también permitió identificar al presunto responsable de las actividades ilícitas.

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De acuerdo con las fuentes, el hombre ya se encontraba cumpliendo una medida de prisión domiciliaria en otra vivienda por una causa judicial previa.

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Tras el operativo, quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal por presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas N° 23.737.

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El procedimiento contó además con la colaboración de efectivos de la División Apoyo Operativo Táctico Cuyo, que participaron en el despliegue de seguridad durante el allanamiento.