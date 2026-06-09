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Desbaratan un centro de cultivo de marihuana y secuestran más de 5 kilos de droga

El operativo fue realizado por la Policía Federal en el barrio Teresa de Calcuta. Secuestraron plantas, marihuana procesada, semillas y detuvieron a un hombre que cumplía prisión domiciliaria por otra causa.

Una investigación federal por presuntas actividades vinculadas al narcotráfico culminó este martes con un allanamiento en el departamento Pocito, donde efectivos de la Policía Federal Argentina secuestraron más de 5 kilos de marihuana, decenas de plantas de cannabis y alrededor de 600 semillas, además de detener a un hombre señalado como responsable de la maniobra.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) San Juan, en el marco de una causa supervisada por la Unidad Fiscal Federal local, a cargo del fiscal Francisco Maldonado.

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Según informaron fuentes oficiales, la investigación comenzó tras detectar movimientos sospechosos en una vivienda ubicada en el barrio Teresa de Calcuta, donde presuntamente funcionaba un espacio destinado a la producción y posterior comercialización de marihuana.

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A partir de tareas de inteligencia y vigilancia, los investigadores reunieron elementos suficientes para solicitar una orden judicial. Con la autorización del juez federal de Garantías Leopoldo Rago Gallo, los efectivos concretaron el allanamiento y encontraron una importante cantidad de estupefacientes.

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Durante el procedimiento secuestraron 45 plantas de Cannabis sativa, 5,350 kilogramos de marihuana, cerca de 600 semillas, un teléfono celular, herramientas utilizadas para el cultivo y documentación considerada de interés para la causa.

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La investigación también permitió identificar al presunto responsable de las actividades ilícitas.

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De acuerdo con las fuentes, el hombre ya se encontraba cumpliendo una medida de prisión domiciliaria en otra vivienda por una causa judicial previa.

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Tras el operativo, quedó detenido y a disposición de la Justicia Federal por presunta infracción a la Ley Nacional de Drogas N° 23.737.

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El procedimiento contó además con la colaboración de efectivos de la División Apoyo Operativo Táctico Cuyo, que participaron en el despliegue de seguridad durante el allanamiento.

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