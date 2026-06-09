Una investigación federal por presuntas actividades vinculadas al narcotráfico culminó este martes con un allanamiento en el departamento Pocito, donde efectivos de la Policía Federal Argentina secuestraron más de 5 kilos de marihuana, decenas de plantas de cannabis y alrededor de 600 semillas, además de detener a un hombre señalado como responsable de la maniobra.
Desbaratan un centro de cultivo de marihuana y secuestran más de 5 kilos de droga
El operativo fue realizado por la Policía Federal en el barrio Teresa de Calcuta. Secuestraron plantas, marihuana procesada, semillas y detuvieron a un hombre que cumplía prisión domiciliaria por otra causa.