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Imputaron a Sergio Vallejos por violencia de género y tenencia ilegal de arma

El excandidato a gobernador quedó imputado tras la denuncia de su expareja. En su casa secuestraron un arsenal y la Justicia dictó seis meses de investigación.

El dirigente político sanjuanino Sergio Vallejos, líder del espacio Evolución Liberal y excandidato a gobernador por Juntos por el Cambio, quedó oficialmente imputado en una audiencia de formalización del sistema acusatorio tras una grave denuncia penal por violencia de género. El juez de Garantías interviniente concedió un plazo de seis meses de investigación a la Fiscalía para la recolección y presentación de las pruebas directas, período en el cual el implicado permanecerá en libertad debido a que los delitos investigados resultan excarcelables.

La denuncia fue radicada por su expareja, una joven de 24 años, quien describió una relación signada por conductas controladoras y celos extremos por parte de Vallejos (53). Según consta en la acusación, la situación límite ocurrió recientemente tras una fuerte discusión en la que la víctima manifestó haber sido insultada, golpeada y arrastrada, además de sufrir amenazas de que le prenderían fuego todas sus pertenencias. Ante el temor por su integridad, la joven logró pedir auxilio a una amiga, lo que derivó en un llamado al 911.

Las pericias médicas oficiales constataron las lesiones físicas de la víctima, las cuales quedaron localizadas y registradas principalmente en los brazos y las piernas. Al expediente judicial se sumaron además un informe psicológico y un examen sobre el estado de ánimo de la denunciante. A raíz del contexto de vulnerabilidad denunciado, la joven manifestó públicamente sentir un profundo temor por su seguridad personal, argumentando la marcada influencia y la red de contactos políticos con los que cuenta el agresor en la provincia.

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Allanamiento y secuestro de un arsenal

Como parte de las primeras medidas judiciales y de protección a la víctima, las fuerzas de seguridad ordenaron un operativo en el domicilio del dirigente político. En el lugar se procedió al secuestro preventivo de cinco armas de fuego (además de rifles de aire comprimido). Tras el cotejo de la documentación, los investigadores determinaron que una de las armas de fuego no estaba registrada de forma reglamentaria.

Por estos hechos, la Fiscalía le imputó a Vallejos dos delitos en concurso real:

  • Lesiones leves agravadas por el vínculo (en contexto de violencia de género).

  • Tenencia ilegal de arma de fuego sin la autorización correspondiente.

Estrategia de la defensa y antecedentes

Durante el acto procesal, y haciendo uso de sus derechos, Vallejos optó por abstenerse de declarar. Por su parte, el abogado defensor intentó contrarrestar la acusación argumentando ante el magistrado que las heridas que presenta la mujer fueron producto de una "caída accidental" y que la falta de registración del arma secuestrada corresponde meramente a una "infracción administrativa" y no a un delito penal. Desde el punto de vista formal de la Fiscalía, el acusado no cuenta con antecedentes penales computables en el sistema.

Este caso se suma a otro escándalo público reciente que protagonizó el dirigente en San Juan. Vallejos ya arrastraba una denuncia policial en la Seccional 3° de Trinidad por una violenta escena en el Instituto de Traumatología. En aquella oportunidad, ingresó exaltado exigiendo prioridad para la atención de su hijo, insultó al personal, rompió a puñetazos el blindex del mostrador y agredió físicamente por la espalda a un recepcionista, secuencia que quedó registrada en las cámaras de seguridad de la clínica.

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