ACCODEPAS celebró el diálogo y pidió salvar la Capilla de Villa Mercedes

"La única salida es el diálogo y una mirada interdisciplinaria"

Desde la organización remarcaron que la preservación del patrimonio requiere la participación de especialistas de distintas áreas y cuestionaron que algunos análisis realizados sobre la capilla hayan sido insuficientes para determinar con precisión el nivel de deterioro de la estructura.

En ese sentido, sostienen que antes de pensar en una eventual demolición es necesario realizar evaluaciones más exhaustivas que permitan definir si existen posibilidades de conservación, consolidación o restauración.

"La emergencia patrimonial va más allá de una sola capilla"

La entidad aprovechó además la discusión generada por el caso de Villa Mercedes para poner el foco en la situación general del patrimonio histórico de San Juan.

Entre los sitios que consideran vulnerables mencionaron las Ruinas de Trinidad, el predio de los Agustinos, la Iglesia de Santo Domingo y las Ruinas de Hilario, entre otros espacios que forman parte de la identidad cultural de la provincia.

"Hace falta actualizar las normas para proteger edificios históricos"

Desde ACCODEPAS también plantearon la necesidad de modernizar la legislación vinculada a la conservación patrimonial, especialmente en una provincia sísmica como San Juan.

Según señalaron, uno de los desafíos pendientes es avanzar en herramientas técnicas y legales específicas para la protección y restauración de construcciones históricas realizadas en tierra cruda, un tipo de arquitectura con fuerte presencia en la región.

Mientras continúa el debate sobre el futuro de la Capilla de Villa Mercedes, los sectores involucrados coinciden en que el diálogo seguirá abierto en busca de una solución que permita compatibilizar la seguridad estructural con la preservación de un bien considerado parte de la memoria colectiva sanjuanina.