Esto se versa en el 7º informe del 1º Trimestre de 2022 que tuvo como resultado el 15% de suba. Ahora los colegios deberán notificar a los padres, algunos comenzaron a hacerlo este lunes, sobre este ajuste. En el caso de no aplicarlo este mes, no podrán hacerlo de manera acumulativa.

¿Siempre se aplica el aumento?

Las actualizaciones de cuota no son obligatorias para el colegio, sino más bien son topes que se establecen para controlar incrementos excesivos. Sin embargo, la resolución establece que el colegio que decide no reflejar el total del porcentaje establecido por el ministerio, no podrá hacerlo en futuros aumentos.

Este es el momento en el que los colegios privados quedan autorizados a incrementar. No lo pueden hacer en cualquier momento del año, ni están autorizados a generar aumentos independientes por considerarlos necesarios.

El último informe fue firmado en noviembre de 2021, con aumento reflejado desde diciembre y fue del 10,67%. Esta previsto, tal como viene ocurriendo que haya más aumentos en el año, que serán progresivos, pero que se irán acomodando a los niveles de inflación.

Luego, en marzo se informó el primer aumento del año que fue reflejado en abril con un 9,68%.