Autorizaron un aumento de hasta el 10,33% en las cuotas de colegios privados

Entre los fundamentos de la actualización, se destaca la necesidad de garantizar la cobertura de los costos operativos de las instituciones educativas privadas, tomando en consideración variables económicas representativas del sector. El cálculo de los incrementos se realiza a través del Índice Provincial de Aranceles de Educación Privada (IPADEP), elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial. El índice contempla tres variables principales: la evolución salarial docente, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) nacional.

Además, la normativa establece que ningún colegio privado podrá aplicar aumentos sin la autorización previa de la Dirección de Educación Privada.

Finalmente, el documento oficial aclara que el porcentaje autorizado que no sea aplicado por cada institución educativa no podrá acumularse para futuros incrementos.