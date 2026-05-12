El Gobierno de San Juan autorizó un incremento de hasta el 10,33% en los aranceles de las Instituciones Educativas Públicas de Gestión Privada incorporadas a la Enseñanza Oficial. La suba se aplicará a partir de la cuota correspondiente a mayo de 2026 y se calculará sobre el valor abonado en marzo de este año.
Autorizaron un aumento de hasta el 10,33% en las cuotas de colegios privados
El primer aumento del año 2026 para colegios privados será de hasta el 10,33%, según confirmaron autoridades. Aclararon que el aumento de marzo correspondió al periodo 2025.