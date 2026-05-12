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Autorizaron un aumento de hasta el 10,33% en las cuotas de colegios privados

El primer aumento del año 2026 para colegios privados será de hasta el 10,33%, según confirmaron autoridades. Aclararon que el aumento de marzo correspondió al periodo 2025.

El Gobierno de San Juan autorizó un incremento de hasta el 10,33% en los aranceles de las Instituciones Educativas Públicas de Gestión Privada incorporadas a la Enseñanza Oficial. La suba se aplicará a partir de la cuota correspondiente a mayo de 2026 y se calculará sobre el valor abonado en marzo de este año.

Desde el sector educativo aclararon que este ajuste representa el primer aumento correspondiente al ciclo lectivo 2026, ya que el incremento aplicado en marzo pertenecía a la actualización del período 2025.

La medida se sustenta en el Decreto N° 0007/18, reglamentario de la Ley N° 1327-H, que autoriza a los colegios privados a cobrar una cuota mensual durante diez meses, además de una matrícula anual que no podrá superar el equivalente a dos cuotas mensuales.

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Entre los fundamentos de la actualización, se destaca la necesidad de garantizar la cobertura de los costos operativos de las instituciones educativas privadas, tomando en consideración variables económicas representativas del sector. El cálculo de los incrementos se realiza a través del Índice Provincial de Aranceles de Educación Privada (IPADEP), elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial. El índice contempla tres variables principales: la evolución salarial docente, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) nacional.

Además, la normativa establece que ningún colegio privado podrá aplicar aumentos sin la autorización previa de la Dirección de Educación Privada.

Finalmente, el documento oficial aclara que el porcentaje autorizado que no sea aplicado por cada institución educativa no podrá acumularse para futuros incrementos.

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