"A mí me llegó la data en medio de un programa de Socios. Ya me venían contando de que Tini y Rodrigo no estaban bien. Yo tengo acceso a los entornos, vamos a decirlo así. Y yo siempre que tiro información la recontra chequeo y la tiro cuando la tengo confirmada. Por eso, esperé a dar la información", dijo Paula Varela en diálogo con Ciudad.

"Una vez que terminó esa emisión de Socios, me confirmaron que sí, que estaban separados. Lo escribí en Twitter y luego lo anuncié en Socios, al día siguiente. Dije que se separaban pero no por falta de amor, sino que no son compatibles las vidas y los estilos de vida que tienen cada uno", sumó.