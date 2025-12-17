La estrategia de Laurita Fernández y Fede Bal para esconderse de Barbie Vélez

Al tiempo que continuó detallando: “El que hace la cámara decía: ‘Y no, ya está, dejó el auto en el taller’. Nosotros la seguimos”. Fue allí que sorprendió a sus compañeras al revelar el destino de Fernández en el taxi al que subía. “¿A dónde iba? A la casa de Fede Bal”, confió al explicar que su entonces notero Santiago Sposato la siguió en moto, y como iba con casco nunca lo identificó.

Claro que el dato más contundente fue cuando detalló lo que los cronistas de su programa descubrieron. “A la otra mañana los enganchamos a la salida del encuentro íntimo”, expuso pícaro. Por último, y como frutilla del postre, Ángel de Brito aseguró que Flor de la V habría sido quien los cubría: “Eso era un engaño 360, para todos los costados”.

Cómo fue y cuánto duró el romance de Laurita Fernández y Federico Bal

El romance entre Laurita Fernández y Federico Bal fue, sin dudas, uno de los más intensos y comentados del mundo del espectáculo. Con una historia atravesada por pasión, idas y vueltas, rumores de infidelidad y fuertes crisis, la relación mantuvo en vilo al público durante casi dos años.

Todo comenzó alrededor de marzo de 2015, cuando ambos coincidieron en la pista del Bailando por un Sueño. La química fue inmediata y, aunque al principio intentaron manejarlo con discreción, pronto el vínculo se hizo público. Para ese entonces, la pareja ya despertaba miradas y comentarios, y no tardó en convertirse en foco permanente de los medios.

Si bien el noviazgo se oficializó bastante más adelante, el camino no fue sencillo. A lo largo del tiempo, Laurita y Fede atravesaron varias separaciones temporales, en medio de versiones que señalaban supuestas traiciones por parte del actor. Aun así, apostaron una y otra vez a la reconciliación, con declaraciones públicas de amor, viajes compartidos y proyectos en común que alimentaban la ilusión de un futuro juntos.

Sin embargo, la relación fue tan apasionada como tormentosa. Las infidelidades reiteradas de Bal generaron fuertes discusiones y momentos de exposición pública, como cuando Laurita le reprochó haber mantenido relaciones paralelas. El desgaste emocional comenzó a hacerse sentir y la confianza, pilar fundamental del vínculo, se fue resquebrajando.

La ruptura definitiva llegó a mediados de 2018 y fue el resultado de una acumulación de conflictos. Laurita habló abiertamente de su desilusión y de la necesidad de priorizar su bienestar emocional. “Me había jugado mucho por esta relación”, expresó en su momento, dejando en claro que el cansancio y la falta de tranquilidad fueron determinantes.

Según contó, uno de los detonantes finales fue enterarse de una nueva infidelidad de Fede, luego de varios rumores previos. En esa trama apareció mencionada Flor Marcasoli como tercera en discordia, señalada por haber mantenido contacto con Bal mientras él estaba en pareja.

Con sinceridad, Laurita explicó que ya no confiaba en él y que no quería seguir en “ese rollo”, porque estaba en la búsqueda de una relación sana. Así, el vínculo terminó con cariño residual, pero con una decisión firme: dejar atrás una historia intensa que ya no le ofrecía paz.