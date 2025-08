Se conoció el audio de la amenaza de bomba y Lali rompió el silencio

amenaza de bomba

Amenaza de bomba en show de Lali: confirmaron que el recital sigue adelante

El llamado provocó la inmediata activación del protocolo correspondiente. Personal policial, Brigada de Explosivos y fuerzas especiales evacuaron preventivamente el estadio, donde ya se encontraba parte del público. Tras un minucioso operativo de rastrillaje, se descartó la presencia de explosivos y se autorizó la continuidad del evento, que finalmente comenzó con más de una hora de retraso.

Lali brilló en San Juan a pesar de una amenaza de bomba en el estadio

Antes de finalizar el show, Lali se refirió por primera vez al episodio desde el escenario. “No iba a decir nada porque me pareció al pedo... pero esto que pasó hoy es por lo que me expresé hace un tiempo. Qué peligro el odio al otro, nos lleva al peor lugar posible. Por suerte la música y el amor se imponen”, expresó conmovida ante sus fans. “Gracias por estar hoy acá. Gracias, me hicieron acordar por qué hago esto y por qué lo hago”, agregó, antes de interpretar su último tema y cerrar un recital ovacionado por el público.

Las autoridades continúan investigando la procedencia del llamado y no se descarta que haya imputaciones penales por intimidación pública.