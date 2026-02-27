"
Coser para la libertad: las mujeres del penal que llegarán a Voces Vitales

A través de un programa de laborterapia, las internas fabricaron las tote bags para la caminata de mentoreo. "Buscamos generar un impacto social real", señalaron desde la Unión Industrial.

Por Marcela Silva

Cuando la industria, el compromiso social y las segundas oportunidades se encuentran, ocurren transformaciones que trascienden los muros. Este año, la Caminata de Mentoreo de Voces Vitales en San Juan portará un mensaje de superación en cada uno de sus kits: las bolsas fueron confeccionadas íntegramente por las mujeres que cumplen condena en el Servicio Penitenciario de la provincia.

Belén Trincado, abogada e integrante del departamento Mujer de la Unión Industrial de San Juan, explicó a sanjuan8.com que la iniciativa surgió bajo la premisa de que el trabajo es la herramienta definitiva de dignidad. "Nos propusimos un objetivo claro: generar impacto social real a través de nuestro trabajo", afirmó, detallando que las piezas se realizaron en los talleres de sastrería del penal como parte del programa de laborterapia, donde las internas incorporan herramientas para su futuro laboral.

Esta acción marca un hito inédito para la organización global. Trincado destacó que se trata de una propuesta sumamente disruptiva: "Se nos ocurrieron cuestiones distintas que no han sido pensadas ni ejecutadas en ninguna otra provincia, y entendemos que en ninguno de los otros países en los que se lleva a cabo la caminata". Para lograrlo, una de las empresas de la comisión textil de la UISJ aportó telas e hilos, permitiendo que las mujeres del penal fabricaran las 300 bolsas de San Juan y una partida similar destinada a Buenos Aires.

Una convocatoria que superó expectativas

La respuesta de las sanjuaninas ante esta edición, que se realizará el sábado 14 de marzo a las 8:00 horas en el Andén de la Estación San Martín, ha sido masiva. Trincado describió el fenómeno como una "explosión" que agotó los cupos un mes antes del evento. "San Juan ya bajó el formulario dos semanas antes de que se cerraran las inscripciones; ya no podemos ampliar más el cupo, pero estamos con todas las expectativas puestas en el año que viene", aseguró.

A la labor de las mujeres del penal se suman otros ejes de inclusión, como la incorporación de intérpretes para mujeres hipoacúsicas y un fin solidario para sostener el evento. "Como nosotros podemos seguir manteniendo que sea gratis, se nos ocurrió pedir donaciones puntualmente para el área de maternidad del Hospital Rawson", explicó la abogada.

Bajo el lema “Propósitos en movimiento”, el encuentro buscará transformar ideas en acciones colectivas mediante el diálogo entre mentoras y aprendices, reafirmando que, tal como sucede con las mujeres del servicio penitenciario que hoy aprenden un oficio, el liderazgo y el desarrollo son posibles cuando existen las herramientas y el compromiso adecuados.

