Cuando la industria, el compromiso social y las segundas oportunidades se encuentran, ocurren transformaciones que trascienden los muros. Este año, la Caminata de Mentoreo de Voces Vitales en San Juan portará un mensaje de superación en cada uno de sus kits: las bolsas fueron confeccionadas íntegramente por las mujeres que cumplen condena en el Servicio Penitenciario de la provincia.
Coser para la libertad: las mujeres del penal que llegarán a Voces Vitales
A través de un programa de laborterapia, las internas fabricaron las tote bags para la caminata de mentoreo. "Buscamos generar un impacto social real", señalaron desde la Unión Industrial.