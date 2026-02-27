Coser para la libertad: las mujeres del penal que llegarán a Voces Vitales

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DF Indumentaria (@dfindumentaria.sj)

Una convocatoria que superó expectativas

La respuesta de las sanjuaninas ante esta edición, que se realizará el sábado 14 de marzo a las 8:00 horas en el Andén de la Estación San Martín, ha sido masiva. Trincado describió el fenómeno como una "explosión" que agotó los cupos un mes antes del evento. "San Juan ya bajó el formulario dos semanas antes de que se cerraran las inscripciones; ya no podemos ampliar más el cupo, pero estamos con todas las expectativas puestas en el año que viene", aseguró.

A la labor de las mujeres del penal se suman otros ejes de inclusión, como la incorporación de intérpretes para mujeres hipoacúsicas y un fin solidario para sostener el evento. "Como nosotros podemos seguir manteniendo que sea gratis, se nos ocurrió pedir donaciones puntualmente para el área de maternidad del Hospital Rawson", explicó la abogada.

Bajo el lema “Propósitos en movimiento”, el encuentro buscará transformar ideas en acciones colectivas mediante el diálogo entre mentoras y aprendices, reafirmando que, tal como sucede con las mujeres del servicio penitenciario que hoy aprenden un oficio, el liderazgo y el desarrollo son posibles cuando existen las herramientas y el compromiso adecuados.