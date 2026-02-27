Chile Open: Cerúndolo venció a Nava y se metió en semifinales

Además, Cerúndolo llegó al torneo chileno con escasa actividad reciente debido a una sobrecarga en la espalda que lo obligó a retirarse días atrás en Río, según supo la Agencia Noticias Argentinas, pero en Santiago volvió a mostrarse pleno físicamente.

Con esta victoria, el porteño de 27 años igualó la instancia alcanzada en 2025 y ahora buscará dar un paso más: en semifinales enfrentará al alemán Yannick Hanfmann, quien previamente derrotó al lituano Vilius Gaubas por 3-6, 6-2 y 6-2. El historial favorece al argentino por 4-1.

La jornada continuará con el duelo italiano entre Andrea Pellegrino y Luciano Darderi, mientras que el cierre tendrá presencia argentina con Sebastián Báez enfrentando al local Alejandro Tabilo. El ganador de ese cruce disputará la otra semifinal.