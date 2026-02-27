"
Chile Open: Cerúndolo venció a Nava y se metió en semifinales

El argentino igualó su mejor actuación y va por el alemán Yannick Hanfmann.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo ratificó su gran presente y avanzó a las semifinales del Chile Open tras aplastar al estadounidense Emilio Nava por un contundente doble 6-1 en los cuartos de final disputados este viernes en Santiago.

El argentino, actual número 19 del ranking mundial, necesitó apenas una hora y siete minutos para resolver un partido sin equivalencias, en donde dominó desde el inicio, quebró cinco veces el servicio rival y no cedió nunca su saque ante un adversario que acumuló 31 errores no forzados y nunca encontró respuestas-

Cerúndolo continúa así una semana perfecta, luego de su sólido debut ante Elmer Moller, y confirma el nivel que ya había mostrado tras su consagración en el Argentina Open.

Además, Cerúndolo llegó al torneo chileno con escasa actividad reciente debido a una sobrecarga en la espalda que lo obligó a retirarse días atrás en Río, según supo la Agencia Noticias Argentinas, pero en Santiago volvió a mostrarse pleno físicamente.

Con esta victoria, el porteño de 27 años igualó la instancia alcanzada en 2025 y ahora buscará dar un paso más: en semifinales enfrentará al alemán Yannick Hanfmann, quien previamente derrotó al lituano Vilius Gaubas por 3-6, 6-2 y 6-2. El historial favorece al argentino por 4-1.

La jornada continuará con el duelo italiano entre Andrea Pellegrino y Luciano Darderi, mientras que el cierre tendrá presencia argentina con Sebastián Báez enfrentando al local Alejandro Tabilo. El ganador de ese cruce disputará la otra semifinal.

FUENTE: Noticias Argentinas

