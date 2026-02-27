Durísimo castigo a un tenista argentino por arreglo de partidos

Dentro de los cargos aceptados aparecen distintas conductas graves. Entre ellas figuran “facilitar apuestas, manipular el resultado de eventos, recibir pago por no hacer su mejor esfuerzo y no informar sobre enfoques corruptos”.

En cuanto al dinero, el argentino deberá abonar 15 mil dólares, ya que 25 mil de los 40 mil totales quedaron sujetos al cumplimiento de la pena. A lo largo de su carrera, según datos de la ATP, acumuló premios por 93 mil dólares.

En el ranking llegó a ocupar el puesto 453° en singles en septiembre de 2022 y trepó hasta el 229° en dobles en abril del año pasado. Hoy aparece relegado más allá del 900° en individuales, muy lejos de su mejor versión.

Su recorrido incluyó tres títulos individuales en torneos ITF entre 2021 y 2022, todos en Egipto, y 19 coronas en dobles desde 2019. La última celebración fue en agosto de 2025, en un M15 de Santiago de Chile, días antes de que se conociera la suspensión provisoria.

El jugador había disputado su último certamen oficial en el Challenger de Villa María. En ese evento cayó en dobles y no logró superar la qualy en singles. Meses después, la investigación se cerró con una resolución que lo dejará fuera de las canchas por más de seis años.