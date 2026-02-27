"
Paritaria docente: viernes decisivo para el inicio del ciclo lectivo en San Juan

Representantes del Ejecutivo y los gremios docentes se reúnen este viernes para intentar un acuerdo.

En una jornada de máxima tensión para el sistema educativo provincial, el Gobierno de San Juan y los gremios UDAP, UDA y AMET vuelven a sentarse a la mesa de negociaciones. El objetivo es único y urgente: evitar que el conflicto salarial derive en un paro total de actividades el próximo lunes 2 de marzo, fecha estipulada para el inicio del ciclo lectivo.

El encuentro de este viernes es el capítulo decisivo tras la última propuesta presentada por el Ministerio de Educación el pasado 20 de febrero. El Ejecutivo llega con la intención de lograr un consenso que desactive las medidas de fuerza, mientras que los sindicatos pondrán sobre la mesa el mandato de sus bases, quienes han manifestado su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo.

Los detalles de la propuesta oficial

El ofrecimiento que se analiza en estas horas contempla un esquema escalonado para la primera mitad del año:

  • Incremento salarial: Un 5% en marzo (sobre la base de diciembre de 2025) y un 5% adicional en junio (sobre el índice de marzo).

  • Cláusula de revisión: El compromiso de sentarse nuevamente en junio para evaluar la inflación frente a los aumentos otorgados.

  • Nomenclador docente: Una suba de cuatro puntos en el código A01 y cuatro puntos en el E60 desde marzo, impactando directamente en el salario de bolsillo.

  • Sumas adicionales: Se ratifica el pago de $128.801,76 por equipamiento docente con los haberes de febrero y una ayuda escolar que asciende a $100.000 por hijo.

