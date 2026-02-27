En una jornada de máxima tensión para el sistema educativo provincial, el Gobierno de San Juan y los gremios UDAP, UDA y AMET vuelven a sentarse a la mesa de negociaciones. El objetivo es único y urgente: evitar que el conflicto salarial derive en un paro total de actividades el próximo lunes 2 de marzo, fecha estipulada para el inicio del ciclo lectivo.
Paritaria docente: viernes decisivo para el inicio del ciclo lectivo en San Juan
Representantes del Ejecutivo y los gremios docentes se reúnen este viernes para intentar un acuerdo.