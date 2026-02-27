Paritaria docente: viernes decisivo para el inicio del ciclo lectivo en San Juan

El encuentro de este viernes es el capítulo decisivo tras la última propuesta presentada por el Ministerio de Educación el pasado 20 de febrero. El Ejecutivo llega con la intención de lograr un consenso que desactive las medidas de fuerza, mientras que los sindicatos pondrán sobre la mesa el mandato de sus bases, quienes han manifestado su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo.

Los detalles de la propuesta oficial

El ofrecimiento que se analiza en estas horas contempla un esquema escalonado para la primera mitad del año: