Orrego anunció la aprobación del RIGI para la mina Veladero

"San Juan sigue consolidando su segunda gran etapa minera. Con la aprobación del RIGI para Veladero, la provincia ya suma tres iniciativas aprobadas.

Esta inversión en la mina de oro más grande del país, asegura que la extensión de la vida útil del proyecto será con mayor producción y exportaciones, garantizando empleo para San Juan.

Celebro esta noticia y desde el Gobierno nos comprometemos a seguir trabajando para generar más previsibilidad, más desarrollo y más futuro para nuestra provincia", culminó.

Veladero es el tercer proyecto minero de la provincia que obtiene el RIGI. Primero llegó la aprobación de Los Azules, una de las reservas de cobre más importantes del mundo con una inversión estimada de 2.672 millones de dólares, y la mina Gualcamayo, orientada a la producción de oro y plata con un compromiso de inversión de 665 millones de dólares. En conjunto, ambas iniciativas representan una inyección de capital superior a los 3.300 millones de dólares para la economía local.