Orrego anunció la aprobación del RIGI para la mina Veladero

Junto a Los Azules y Gualcamayo, Veladero se convierte en el tercer proyecto minero con Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).

San Juan se consolida fuertemente en minería al obtener un nuevo Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). En este caso, la aprobación de Nación fue para el proyecto de la mina Veladero.

RIGI: San Juan concentra la mayor inversión minera con dos proyectos estratégicos

El gobernador Marcelo Orrego fue quien anunció la noticia del mundo minero a través de su cuenta de X:

"San Juan sigue consolidando su segunda gran etapa minera. Con la aprobación del RIGI para Veladero, la provincia ya suma tres iniciativas aprobadas.

Esta inversión en la mina de oro más grande del país, asegura que la extensión de la vida útil del proyecto será con mayor producción y exportaciones, garantizando empleo para San Juan.

Celebro esta noticia y desde el Gobierno nos comprometemos a seguir trabajando para generar más previsibilidad, más desarrollo y más futuro para nuestra provincia", culminó.

Veladero es el tercer proyecto minero de la provincia que obtiene el RIGI. Primero llegó la aprobación de Los Azules, una de las reservas de cobre más importantes del mundo con una inversión estimada de 2.672 millones de dólares, y la mina Gualcamayo, orientada a la producción de oro y plata con un compromiso de inversión de 665 millones de dólares. En conjunto, ambas iniciativas representan una inyección de capital superior a los 3.300 millones de dólares para la economía local.

