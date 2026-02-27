"
San Juan impulsará la licitación de nueve áreas mineras

Las áreas a explorar son en Iglesia y Calingasta, dos de las zonas con mayor potencial geológico de la Cordillera sanjuanina.

El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) se prepara para lanzar en breve, un nuevo llamado a licitación pública, destinado a concesionar nueve áreas con un total de 23 derechos mineros ubicados en los departamentos de Iglesia y Calingasta, dos de las zonas con mayor potencial geológico de la Cordillera sanjuanina.

La convocatoria se publicará durante cinco días hábiles antes o en el Boletín Oficial, y las empresas interesadas contarán con tres meses para completar los requisitos legales, técnicos, económicos y financieros contemplados en los pliegos de bases y condiciones.

Distribución, perfil e inversión geológica de las áreas

La presidenta del IPEEM, Natalia Marchese, detalló que la oferta incluirá: Cinco áreas en Iglesia y cuatro áreas en Calingasta.

Estas zonas presentan potencial para exploraciones vinculadas a pórfidos de cobre, oro y litio (tierras raras), tres vectores estratégicos para la matriz minera sanjuanina. En todos los casos, los oferentes deberán presentar una propuesta económica acompañada por un plan de trabajo técnico, que incluya metodología, etapas, cronograma y estimación de inversión para la fase exploratoria.

El anuncio se suma a una serie de adjudicaciones recientes que consolidan el dinamismo del sector minero en San Juan. En los últimos meses, el IPEEM otorgó las áreas Del Carmen y Jagüelito a la compañía Shandong Gold, reforzando la presencia de capitales internacionales en la provincia.

Durante el año pasado también se concesionaron los proyectos Marisa I y Los Crisoles, ubicados en corredores mineros cercanos a desarrollos de gran escala como Veladero, Los Azules y El Pachón, lo que evidencia la creciente competitividad de San Juan como destino para exploración de metales críticos.

