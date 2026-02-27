El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM) se prepara para lanzar en breve, un nuevo llamado a licitación pública, destinado a concesionar nueve áreas con un total de 23 derechos mineros ubicados en los departamentos de Iglesia y Calingasta, dos de las zonas con mayor potencial geológico de la Cordillera sanjuanina.
San Juan impulsará la licitación de nueve áreas mineras
Las áreas a explorar son en Iglesia y Calingasta, dos de las zonas con mayor potencial geológico de la Cordillera sanjuanina.