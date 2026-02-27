San Juan impulsará la licitación de nueve áreas mineras

Estas zonas presentan potencial para exploraciones vinculadas a pórfidos de cobre, oro y litio (tierras raras), tres vectores estratégicos para la matriz minera sanjuanina. En todos los casos, los oferentes deberán presentar una propuesta económica acompañada por un plan de trabajo técnico, que incluya metodología, etapas, cronograma y estimación de inversión para la fase exploratoria.

El anuncio se suma a una serie de adjudicaciones recientes que consolidan el dinamismo del sector minero en San Juan. En los últimos meses, el IPEEM otorgó las áreas Del Carmen y Jagüelito a la compañía Shandong Gold, reforzando la presencia de capitales internacionales en la provincia.

Durante el año pasado también se concesionaron los proyectos Marisa I y Los Crisoles, ubicados en corredores mineros cercanos a desarrollos de gran escala como Veladero, Los Azules y El Pachón, lo que evidencia la creciente competitividad de San Juan como destino para exploración de metales críticos.