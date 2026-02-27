"
Gremios docentes confirman el paro nacional mientras continúan paritarias

Los sindicatos se suman al paro nacional del 2 de marzo. La negociación paritaria entre gremios docentes y Gobierno continuará el 4 de marzo próximo.

Este viernes 27 de febrero, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET participaron de la cuarta sesión de la primera negociación paritaria 2026. Los gremios docentes ratificaron su adhesión al paro nacional del 2 de marzo, pese a que el Gobierno continuará con las negociaciones.

Tras la reunión, los gremios manifestaron la participación en la medida de fuerza dispuesta a nivel nacional por CTERA ante lo cual el Ejecutivo propuso pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo 4 de marzo, a los fines de continuar trabajando en la negociación paritaria.

El encuentro fue presidido por los ministros de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y de Educación, Silvia Fuentes. Además, participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem y demás autoridades ministeriales.

Por su parte, de UDAP asistieron la secretaria Patricia Quiroga; de UDA, la secretaria Karina Navarro; y de AMET, el secretario Daniel Quiroga. Cada uno fue acompañado por autoridades gremiales.

