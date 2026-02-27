Este viernes 27 de febrero, el Gobierno de San Juan y los gremios docentes UDAP, UDA y AMET participaron de la cuarta sesión de la primera negociación paritaria 2026. Los gremios docentes ratificaron su adhesión al paro nacional del 2 de marzo, pese a que el Gobierno continuará con las negociaciones.
Gremios docentes confirman el paro nacional mientras continúan paritarias
Los sindicatos se suman al paro nacional del 2 de marzo. La negociación paritaria entre gremios docentes y Gobierno continuará el 4 de marzo próximo.