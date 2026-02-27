Cuál es el síndrome cerebral que provoca una obsesión por la comida

Cuando el cerebro cambia los deseos

El caso del paciente español se descubrió en 1997, después de que comenzara a experimentar alucinaciones olfativas. Los estudios médicos detectaron un meningioma que comprimía el lóbulo temporal derecho.

Tras una cirugía de 14 horas, el tumor fue extirpado con éxito. Años más tarde, una segunda intervención eliminó tejido residual. Sin embargo, el resultado fue llamativo: el hombre perdió completamente su interés por la gastronomía.

El fenómeno coincidió con la descripción de un nuevo trastorno realizada ese mismo año por investigadores suizos. El equipo analizó 36 pacientes que desarrollaron una fuerte obsesión por la comida y encontró que 34 de ellos presentaban lesiones en la parte anterior derecha del cerebro.

Uno de los pacientes describió su experiencia de forma directa: “Cuando pude volver a ponerme de pie, soñaba con ir al centro y sentarme en un restaurante famoso”.

Qué ocurre en el cerebro de estos pacientes

Las lesiones en el hemisferio derecho pueden provocar cambios importantes en la conducta, el control de los impulsos y el sistema de recompensa.

Una de las hipótesis apunta a la corteza gustativa, la región encargada de procesar el sabor. Otra explicación sugiere que el daño altera los circuitos que regulan el placer y la motivación, haciendo que el cerebro priorice la experiencia sensorial de la comida por encima de otros intereses.

Esta alteración puede modificar el sistema de valores del paciente, llevando a una búsqueda constante de sabores intensos y experiencias gastronómicas exclusivas.

Cómo se manifiesta el síndrome

El síndrome del Gourmand no debe confundirse con el interés habitual por la cocina. En estos casos, el cambio suele ser abrupto y extremo.

Entre las características más frecuentes se encuentran:

Conversaciones centradas casi exclusivamente en comida

Búsqueda obsesiva de platos exóticos o costosos

Rechazo de comidas simples o rápidas

Aumento de peso

Gasto excesivo en experiencias gastronómicas

Desinterés por otras actividades o relaciones

En algunos casos también se observan desinhibición, conductas compulsivas o dificultades en el control de los impulsos.

Uno de los primeros casos documentados fue el de un periodista que, tras un accidente cerebrovascular, dejó la especialidad política para dedicarse a escribir sobre gastronomía.

Un trastorno poco frecuente

El síndrome del gourmand es una condición rara y aún poco estudiada. Hasta el momento, no existe un tratamiento específico, aunque la intervención psicológica puede ayudar a manejar las conductas compulsivas y las consecuencias sociales o económicas.

Los especialistas subrayan que este fenómeno muestra hasta qué punto el cerebro influye en los gustos, las motivaciones y la personalidad.

En estos pacientes, lo que parece una simple pasión por la buena comida puede ser, en realidad, la señal de un cambio neurológico profundo.