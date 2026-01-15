Ruta 40 y San Juan: presión de las provincias por obras viales frenadas

Durante la reunión mantenida en Mendoza, el gobernador local expresó su respaldo a la reforma laboral impulsada por Nación, aunque dejó en claro que el acompañamiento político viene acompañado de demandas concretas. Entre ellas, sobresale la finalización de la Ruta 40 en dirección a San Juan, una obra considerada clave para la integración regional, el transporte productivo y la conectividad interprovincial.

El pedido apunta particularmente a un tramo que presenta un avance cercano al 50%, ubicado entre el área del aeropuerto mendocino y el Valle, que permanece inconcluso. A ese reclamo se suman otros trabajos pendientes sobre la misma traza nacional, como los puentes aún sin terminar, además de obras en Alta Montaña y conexiones estratégicas hacia el sur del país.

image

Obras paralizadas y promesa de reactivación

En ese marco, desde el Gobierno nacional se indicó que en los próximos días podrían retomarse las obras viales que actualmente presentan un avance aproximado del 55%, y que habían sido suspendidas al inicio de la actual gestión. La expectativa está puesta en que ese reinicio incluya los tramos de la Ruta 40 que impactan directamente en San Juan, una de las principales demandas compartidas por ambos distritos.

San Juan y una prioridad compartida

El reclamo mendocino por la Ruta 40 no es ajeno a la agenda sanjuanina. En diciembre, el Gobierno de San Juan confirmó que evalúa créditos internacionales para poder avanzar con obras estratégicas, ante la falta de financiamiento nacional. Entre ellas, figura como prioridad la culminación de la Ruta 40 Sur, en los sectores que unen San Juan con Mendoza, considerada una vía clave para el desarrollo minero, agrícola y logístico de la provincia.

Las tareas proyectadas sobre la traza incluyen el tramo que va desde El Cóndor hacia el sur hasta el empalme con la Variante Palmira, además de mejoras en accesos al área metropolitana y en la conexión entre el Valle de Uco y San Rafael, a través de la Ruta 143.

La reunión en San Juan

La escala del ministro en San Juan se concretará este jueves 15 de enero, con una reunión con el gobernador Orrego en la que se abordarán desarrollo provincial, generación de empleo y la agenda legislativa nacional. Además, se espera que se traten temas sensibles para la provincia, como el avance sobre la Ley de Glaciares, y que haya contactos políticos con referentes locales.

Con la Ruta 40 como uno de los ejes centrales, San Juan vuelve a quedar involucrada en una discusión que excede lo político y apunta directamente al modelo de desarrollo, la infraestructura y la conectividad regional, en un escenario donde las definiciones de Nación serán determinantes.