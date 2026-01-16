Cuando el calor no da tregua: cómo refrescar la casa en San Juan

Ventilar bien: el error más común en días de calor extremo

Uno de los hábitos que más influye en la temperatura interior es cuándo ventilar.

Los especialistas recomiendan hacerlo temprano por la mañana y durante la noche, cuando el aire exterior está más fresco. Abrir ventanas opuestas permite generar corrientes cruzadas que expulsan el calor acumulado.

Durante el resto del día, especialmente entre el mediodía y la tarde, lo ideal es mantener puertas y ventanas cerradas para evitar que el calor ingrese y quede atrapado dentro del hogar.

image

Cortinas, persianas y sombra: aliados silenciosos

El sol directo sobre vidrios y paredes puede elevar varios grados la temperatura interior. Bajar persianas, cerrar cortinas gruesas o usar telas claras ayuda a bloquear el calor antes de que entre. En viviendas orientadas al oeste o norte, sumar toldos, plantas o elementos de sombra puede marcar una diferencia clave durante las horas más críticas.

Ventiladores: pequeños trucos que suman alivio

Aunque no enfrían el ambiente, los ventiladores mejoran la sensación térmica. Para aprovecharlos mejor:

Usarlos de noche cerca de ventanas para sacar el aire caliente.

Combinarlos con un recipiente con agua fría o hielo.

Evitar dejarlos encendidos en ambientes vacíos.

image

Menos calor puertas adentro

Cada acción cuenta. Durante los días más calurosos se recomienda:

Evitar el uso del horno y la plancha.

Reducir electrodomésticos innecesarios en horas pico.

Optar por comidas livianas y frescas.

Reemplazar lámparas incandescentes por luces LED, que emiten menos calor.

Dormir en San Juan cuando la noche también quema

El descanso suele ser una de las mayores víctimas del calor. Para dormir mejor:

Usar ropa de cama liviana y de algodón.

Ventilar el dormitorio antes de acostarse.

Ducharse con agua tibia para bajar la temperatura corporal.

image

Uso responsable del aire acondicionado: claves para no disparar la boleta

Con el objetivo de reducir el consumo energético y aliviar el impacto en las facturas, la empresa Secheep difundió una serie de recomendaciones para el uso eficiente del aire acondicionado durante el verano en la provincia.

Entre los principales consejos, remarcan:

Mantener puertas y ventanas cerradas .

Limpiar los filtros con regularidad: la suciedad puede aumentar el consumo hasta un 10% .

Usar ventiladores para distribuir mejor el aire frío.

Priorizar equipos con etiqueta energética A+++ y tecnología Inverter.

image

Otros tips clave para ahorrar energía

Modo ECO: permite ajustar la potencia automáticamente.

Temperatura ideal: entre 24° y 26° . Subir de 20° a 24° genera un ahorro de entre 3% y 5% por cada grado .

Ventilador + aire: mejora la sensación térmica y permite subir la temperatura del equipo.

Filtros limpios: se recomienda lavarlos al menos una vez al año.

Aislamiento: techos y paredes bien aislados reducen el esfuerzo del equipo.

image

¿Pensando en comprar un aire acondicionado?

Priorizar modelos con clasificación A+++, A++ o A .

Elegir tecnología Inverter, que puede generar ahorros energéticos de hasta 73% en algunos equipos.

Una estrategia que cuida la salud y el bolsillo

En una provincia donde el calor extremo es parte del verano, aprender a convivir con las altas temperaturas se volvió una necesidad cotidiana. Con hábitos simples y decisiones conscientes, es posible atravesar los días más agobiantes con mayor alivio, cuidando la energía, la salud y el bolsillo.