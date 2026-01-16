El dólar blue sigue cediendo en San Juan: así cerró la semana

En paralelo, otras cotizaciones del mercado cambiario también mostraron variaciones durante la jornada. El dólar oficial cerró en $1.418,35 para la compra y $1.461,94 para la venta, con una baja del 0,34%, mientras que el dólar Banco Nación se ubicó en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, con un descenso del 1,02%.

En el segmento financiero, el dólar MEP finalizó en $1.472,15, con una caída del 0,10%, y el dólar contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.517,15, con una leve suba del 0,10%. Por su parte, el dólar mayorista cerró en $1.421 para la compra y $1.430 para la venta, con una baja del 0,76%.

Otras referencias también acompañaron la jornada: el dólar cripto cotizó a $1.514,58, el dólar turista se ubicó en $1.891,50, mientras que el euro se mantuvo estable en $1.653,67 para la compra y $1.749,39 para la venta. En tanto, el euro blue cerró en $1.725,12 y $1.748,36, y el real se negoció en torno a los $267.

Así, el mercado cambiario cerró la jornada con una mayor corrección en el dólar blue, que en San Juan volvió a mostrar movimiento tras varios días de quietud.