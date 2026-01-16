"
El dólar blue sigue cediendo en San Juan: así cerró la semana

Luego de romper la estabilidad ayer, el dólar blue en San Juan volvió a retroceder este viernes. La divisa cerró con una nueva baja en el mercado informal, en un contexto de ajustes en distintas cotizaciones.

El dólar blue en San Juan profundizó este viernes la tendencia bajista iniciada en la jornada anterior y volvió a retroceder en el mercado informal local, luego de haber dejado atrás una racha de seis días consecutivos sin cambios.

Durante la jornada de hoy, la divisa estadounidense se negoció a $1.530 para la venta y $1.430 para la compra, lo que marcó una nueva baja respecto del cierre del jueves. Ayer, el blue había terminado en $1.540 para la venta y $1.440 para la compra, tras descender desde los $1.550 y $1.450, respectivamente, niveles en los que se había mantenido estable durante varios días.

De esta manera, el mercado informal sanjuanino consolidó un ajuste a la baja en el arranque de la segunda quincena de enero, luego de un inicio de año marcado por la calma cambiaria.

En paralelo, otras cotizaciones del mercado cambiario también mostraron variaciones durante la jornada. El dólar oficial cerró en $1.418,35 para la compra y $1.461,94 para la venta, con una baja del 0,34%, mientras que el dólar Banco Nación se ubicó en $1.405 para la compra y $1.455 para la venta, con un descenso del 1,02%.

En el segmento financiero, el dólar MEP finalizó en $1.472,15, con una caída del 0,10%, y el dólar contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.517,15, con una leve suba del 0,10%. Por su parte, el dólar mayorista cerró en $1.421 para la compra y $1.430 para la venta, con una baja del 0,76%.

Otras referencias también acompañaron la jornada: el dólar cripto cotizó a $1.514,58, el dólar turista se ubicó en $1.891,50, mientras que el euro se mantuvo estable en $1.653,67 para la compra y $1.749,39 para la venta. En tanto, el euro blue cerró en $1.725,12 y $1.748,36, y el real se negoció en torno a los $267.

Así, el mercado cambiario cerró la jornada con una mayor corrección en el dólar blue, que en San Juan volvió a mostrar movimiento tras varios días de quietud.

