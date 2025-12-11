Después del salto que lo llevó el miércoles a la franja de $1.500 para la venta, el dólar blue registró este jueves un leve descenso en San Juan. La divisa paralela retrocedió $10 y cerró a $1.490 para la venta y $1.390 para la compra.
San Juan 8 > Información General > dólar blue
El dólar blue tuvo un respiro en San Juan y cerró por debajo de los $1.500
El dólar blue en San Juan bajó $10 y cerró a $1.490, luego del fuerte salto del miércoles. En Buenos Aires no hubo cambios y el oficial operó estable en el Banco Nación.