El dólar blue tuvo un respiro en San Juan y cerró por debajo de los $1.500

El dólar blue en San Juan bajó $10 y cerró a $1.490, luego del fuerte salto del miércoles. En Buenos Aires no hubo cambios y el oficial operó estable en el Banco Nación.

Después del salto que lo llevó el miércoles a la franja de $1.500 para la venta, el dólar blue registró este jueves un leve descenso en San Juan. La divisa paralela retrocedió $10 y cerró a $1.490 para la venta y $1.390 para la compra.

En la City porteña, el dólar blue finalizó la rueda sin cambios. El billete quedó en $1.450 para la venta y $1.430 para la compra, manteniendo las mismas posiciones del día anterior.

El dólar oficial del Banco Nación mostró una jornada de estabilidad. La referencia mayorista minorista cerró en $1.460 para la venta y $1.410 para la compra. El dólar tarjeta —que incluye impuestos y percepciones— se ubicó en $1.898 para la venta.

