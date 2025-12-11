El dólar blue tuvo un respiro en San Juan y cerró por debajo de los $1.500

En la City porteña, el dólar blue finalizó la rueda sin cambios. El billete quedó en $1.450 para la venta y $1.430 para la compra, manteniendo las mismas posiciones del día anterior.

El dólar oficial del Banco Nación mostró una jornada de estabilidad. La referencia mayorista minorista cerró en $1.460 para la venta y $1.410 para la compra. El dólar tarjeta —que incluye impuestos y percepciones— se ubicó en $1.898 para la venta.