De Paul para rato: Inter Miami compró el pase del argentino

Rodrigo De Paul seguirá siendo compañero de equipo del astro argentino Lionel Messi, al confirmarse que el Inter Miami hizo uso de su opción de compra por 15 millones de euros.

Habiendo llegado al club estadounidense en julio de este año, en un fichaje que sacudió el mercado de pases y al fútbol argentino, al encontrarse a meses del comienzo del Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México, Rodrigo De Paul jugó un total de 23 partidos para las “Garzas”.

El debut del mediocampista surgido en Racing se dio en la Leagues Cup, un certamen que nuclea equipos estadounidenses, mexicanos y canadienses con formato de copa, en el que marcó su primer gol en el club, en la fase de grupos ante el Pumas mexicano, y avanzó hasta la final, la cual perdieron por 3-0 con el Seattle Sounders de Estados Unidos.

El camino de De Paul continuó en la MLS, torneo en el que fue titular en nueve de los 11 partidos a los que fue convocado, culminando la fase regular en el tercer lugar de la conferencia este.

Llegada la instancia de playoffs, el Inter Miami tuvo un muy buen andar: eliminando al Nashville luego de la disputa de un partido de desempate, dejó en el camino a Cincinnati en cuartos de final por 4-0 y venció al New York City por 5-1 en la semi, clasificando a la final del torneo.

En la misma, el Inter Miami recibió al Vancouver estadounidense y el volante con pasado en el fútbol español e italiano pudo convertir por primera vez en el torneo local, marcando el segundo gol de la última instancia, que vio ganador al Inter Miami por 3-1.

Además de su compra, el club que preside el inglés David Beckham mencionó entre sus jugadores para la próxima temporada a Messi y otros jugadores argentinos, como el arquero Óscar Ustari, los defensores Tomás Avilés y Gonzalo Luján y el delantero Mateo Silvetti, mencionando también que se venció el préstamo del lateral Marcelo “Chelo” Weigandt.

Entre los jugadores que mantienen negociaciones con la institución fundada en 2020 se encuentran el histórico delantero uruguayo Luis Suárez, cuyo contrato venció, y los extremos argentinos Baltasar Rodríguez y Tadeo Allende, que, de no renovar sus préstamos, deberán regresar a Racing y al Celta de Vigo español, respectivamente.