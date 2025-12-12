Golpe al narcotráfico: 18 allanamientos y 16 personas detenidas

Durante la investigación también se detectaron vínculos entre los integrantes de la organización y personas privadas de la libertad, lo que motivó nuevos allanamientos dentro del Servicio Penitenciario Provincial. Con la colaboración directa del personal penitenciario, se incautaron más estupefacientes y dispositivos de comunicación utilizados para coordinar actividades ilícitas desde el interior de la cárcel.

Las autoridades destacaron que el operativo es un ejemplo de la importancia del trabajo articulado entre fuerzas federales, provinciales y el sistema penitenciario para combatir el narcotráfico y desmantelar redes criminales con presencia en distintos puntos del territorio provincial.

Durante la conferencia de prensa, estuvieron presentes, Crio. Insp. Martín Oropel, jefe del Departamento Drogas Ilegales, la Subjefa de Policía, Crio. Gral. Cintia Álamo, el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado; el fiscal Alejandro Alcaráz; la auxiliar fiscal Rodríguez; el Jefe de Policía, Crio. Gral. (R) Lic. Néstor Álvarez; y el director del Servicio Penitenciario Provincial, Prefecto Carlos Suárez.