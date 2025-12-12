"
Golpe al narcotráfico: 18 allanamientos y 16 personas detenidas

La investigación, realizada por las Fuerzas de Seguridad de la provincia, llevó al secuestro de 6 kilogramos de cocaína, 13 millones de pesos, autos y celulares.

Después de más de 10 meses de investigación, las Fuerzas de Seguridad de la provincia concretaron un operativo de gran magnitud que permitió desarticular una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintos puntos del Gran San Juan. El procedimiento, realizado durante la madrugada del jueves 4 de diciembre, fue encabezado por la Justicia Federal, en el marco de una causa considerada compleja por su alcance y estructura.

La acción policial incluyó 18 allanamientos simultáneos en barrios de Santa Lucía, Chimbas y Rawson, con la participación conjunta de la Policía de San Juan, Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina y unidades especiales equipadas con canes detectores de narcóticos.

Como resultado del operativo, fueron detenidas 16 personas y se logró el secuestro de seis kilogramos de cocaína, más de 13 millones de pesos, vehículos, teléfonos celulares y numerosos elementos de interés para la causa, considerados fundamentales para avanzar en el proceso judicial.

Durante la investigación también se detectaron vínculos entre los integrantes de la organización y personas privadas de la libertad, lo que motivó nuevos allanamientos dentro del Servicio Penitenciario Provincial. Con la colaboración directa del personal penitenciario, se incautaron más estupefacientes y dispositivos de comunicación utilizados para coordinar actividades ilícitas desde el interior de la cárcel.

Las autoridades destacaron que el operativo es un ejemplo de la importancia del trabajo articulado entre fuerzas federales, provinciales y el sistema penitenciario para combatir el narcotráfico y desmantelar redes criminales con presencia en distintos puntos del territorio provincial.

Durante la conferencia de prensa, estuvieron presentes, Crio. Insp. Martín Oropel, jefe del Departamento Drogas Ilegales, la Subjefa de Policía, Crio. Gral. Cintia Álamo, el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado; el fiscal Alejandro Alcaráz; la auxiliar fiscal Rodríguez; el Jefe de Policía, Crio. Gral. (R) Lic. Néstor Álvarez; y el director del Servicio Penitenciario Provincial, Prefecto Carlos Suárez.

