Después de más de 10 meses de investigación, las Fuerzas de Seguridad de la provincia concretaron un operativo de gran magnitud que permitió desarticular una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintos puntos del Gran San Juan. El procedimiento, realizado durante la madrugada del jueves 4 de diciembre, fue encabezado por la Justicia Federal, en el marco de una causa considerada compleja por su alcance y estructura.
Golpe al narcotráfico: 18 allanamientos y 16 personas detenidas
La investigación, realizada por las Fuerzas de Seguridad de la provincia, llevó al secuestro de 6 kilogramos de cocaína, 13 millones de pesos, autos y celulares.