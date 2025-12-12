San Juan inició este viernes con 19,2°C, cielo despejado y una humedad del 67%, según el informe actualizado a las 06:00 por el SMN. La presión atmosférica se ubicó en 936.6 hPa, la visibilidad fue de 15 kilómetros y el viento soplaba desde el Norte a 8 km/h.
San Juan 8 > San Juan > calor
Vuelve el calor: este viernes la máxima trepará hasta los 35°C en San Juan
La provincia amaneció con cielo despejado y 19,2°C, pero el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de intenso calor con humedad en aumento y viento del norte.