Vuelve el calor: este viernes la máxima trepará hasta los 35°C en San Juan

La provincia amaneció con cielo despejado y 19,2°C, pero el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de intenso calor con humedad en aumento y viento del norte.

San Juan inició este viernes con 19,2°C, cielo despejado y una humedad del 67%, según el informe actualizado a las 06:00 por el SMN. La presión atmosférica se ubicó en 936.6 hPa, la visibilidad fue de 15 kilómetros y el viento soplaba desde el Norte a 8 km/h.

De acuerdo con el pronóstico oficial actualizado a las 06:14, el calor volverá a sentirse con fuerza en la provincia. La temperatura máxima alcanzará los 35°C, marcando el regreso de las jornadas cálidas tras un breve descenso térmico.

El sol salió a las 06:23 y se ocultará a las 20:33, dando paso a un día largo y con predominio de condiciones estables.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, evitar la exposición solar prolongada en horas críticas y extremar cuidados en personas mayores, niños y quienes realizan actividades al aire libre.

