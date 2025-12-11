San Juan suma otro megadesarrollo minero al RIGI y consolida el liderazgo nacional

image

Para el Proyecto Vicuña, la compañía proyectó un plan por etapas a desarrollarse durante varias décadas, respaldado por el esquema de beneficios fiscales y regulatorios del RIGI.

Qué implica el régimen para inversiones de este tipo

El RIGI ofrece un marco de estabilidad diseñado para atraer proyectos de gran escala. Entre sus beneficios se encuentran:

Reducción de tasas del impuesto a las ganancias

Exención de derechos de importación

Régimen mejorado de IVA

Estabilidad fiscal por 40 años desde el inicio de operaciones

Acceso a arbitraje internacional

Estos elementos permiten, según la empresa, configurar un escenario competitivo para inversiones de largo plazo dentro del país.

Declaraciones del CEO Ron Hochstein

El director ejecutivo de Vicuña, Ron Hochstein, destacó la relevancia de la presentación y la visión de la empresa para el futuro de la minería en la región. “Nuestra solicitud al RIGI refleja tanto la magnitud de la inversión requerida para el Proyecto Vicuña como nuestra confianza en Argentina como socio de largo plazo”, afirmó.

image

Además, sostuvo que “el RIGI ofrece un marco estable que acompaña un desarrollo responsable y beneficios económicos compartidos”, y remarcó la continuidad del trabajo conjunto con los distintos niveles de gobierno.

Un proyecto binacional con inversiones localizadas en Argentina

Aunque Vicuña integra depósitos ubicados a ambos lados de la frontera, todas las inversiones contempladas bajo el RIGI se llevarán adelante dentro del territorio argentino. En paralelo, la compañía continúa con los estudios técnicos y de ingeniería, con la previsión de publicar un informe técnico integrado durante el primer trimestre de 2026.

Contexto regulatorio y avances esperados

La presentación ocurre mientras continúa el debate legislativo por los cambios a la Ley de Glaciares. Las aclaraciones sobre zonas periglaciares podrían otorgarle mayor certeza jurídica al desarrollo de Vicuña, un aspecto valorado por las compañías involucradas.

Entre 2026 y 2028, las mineras BHP y Lundin Mining se comprometieron a desembolsar al menos US$ 2.000 millones como parte del inicio del plan de inversión.