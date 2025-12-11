San Juan suma otro megadesarrollo minero al RIGI y consolida el liderazgo nacional
Vicuña Argentina S.A. pidió ingresar al RIGI para avanzar con los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. La inversión estimada supera los US$ 12.000 millones y consolida a San Juan como la provincia con más proyectos mineros bajo este régimen.
Vicuña Argentina S.A. presentó este jueves su solicitud para adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), dentro de la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo. El pedido abarca el desarrollo integrado de los depósitos Josemaría y Filo del Sol, ubicados en la cordillera de los Andes, en el límite entre Argentina y Chile.
Aunque las empresas no detallaron aún el monto exacto, las estimaciones situaron la inversión en más de US$ 12.000 millones. En agosto, BHP y Lundin Mining habían definido a Vicuña como “la mayor inversión extranjera de la historia argentina”, con cifras que rondarían los US$ 15.000 millones.
San Juan, la provincia con más proyectos bajo el RIGI
Con esta presentación, San Juan se consolida como la jurisdicción con mayor actividad minera en el régimen. Junto al nuevo trámite de Vicuña, la cartera provincial incluye proyectos relevantes como Veladero, Gualcamayo, Los Azules y El Pachón, que en conjunto representan US$ 13.237 millones.
Para el Proyecto Vicuña, la compañía proyectó un plan por etapas a desarrollarse durante varias décadas, respaldado por el esquema de beneficios fiscales y regulatorios del RIGI.
Qué implica el régimen para inversiones de este tipo
El RIGI ofrece un marco de estabilidad diseñado para atraer proyectos de gran escala. Entre sus beneficios se encuentran:
Reducción de tasas del impuesto a las ganancias
Exención de derechos de importación
Régimen mejorado de IVA
Estabilidad fiscal por 40 años desde el inicio de operaciones
Acceso a arbitraje internacional
Estos elementos permiten, según la empresa, configurar un escenario competitivo para inversiones de largo plazo dentro del país.
Declaraciones del CEO Ron Hochstein
El director ejecutivo de Vicuña, Ron Hochstein, destacó la relevancia de la presentación y la visión de la empresa para el futuro de la minería en la región. “Nuestra solicitud al RIGI refleja tanto la magnitud de la inversión requerida para el Proyecto Vicuña como nuestra confianza en Argentina como socio de largo plazo”, afirmó.
Además, sostuvo que “el RIGI ofrece un marco estable que acompaña un desarrollo responsable y beneficios económicos compartidos”, y remarcó la continuidad del trabajo conjunto con los distintos niveles de gobierno.
Un proyecto binacional con inversiones localizadas en Argentina
Aunque Vicuña integra depósitos ubicados a ambos lados de la frontera, todas las inversiones contempladas bajo el RIGI se llevarán adelante dentro del territorio argentino. En paralelo, la compañía continúa con los estudios técnicos y de ingeniería, con la previsión de publicar un informe técnico integrado durante el primer trimestre de 2026.
Contexto regulatorio y avances esperados
La presentación ocurre mientras continúa el debate legislativo por los cambios a la Ley de Glaciares. Las aclaraciones sobre zonas periglaciares podrían otorgarle mayor certeza jurídica al desarrollo de Vicuña, un aspecto valorado por las compañías involucradas.
Entre 2026 y 2028, las mineras BHP y Lundin Mining se comprometieron a desembolsar al menos US$ 2.000 millones como parte del inicio del plan de inversión.