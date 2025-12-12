Cuatro vehículos involucrados en un fuerte choque en Ruta 40 y Calle 9

La magnitud del impacto provocó que una camioneta quedara apoyada contra un semáforo, mientras que otros dos rodados fueron desplazados varios metros hacia una zona de descampado. Uno de los vehículos involucrados terminó con el frente completamente destruido.

En medio de la emergencia, trascendió que personal de Bomberos debió asistir y rescatar a los ocupantes de uno de los autos, quienes habrían quedado atrapados tras el impacto.