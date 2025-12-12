"
Cuatro vehículos involucrados en un fuerte choque en Ruta 40 y Calle 9

La magnitud del impacto provocó que una camioneta quedara apoyada contra un semáforo, mientras que otros dos rodados fueron desplazados varios metros del lugar del impacto.

Un violento siniestro vial se registró este viernes en la intersección de Ruta Nacional 40 y Calle 9, en Pocito. Según los primeros datos aportados por fuentes policiales, cuatro vehículos protagonizaron un fuerte choque en una esquina regulada por semáforos.

La magnitud del impacto provocó que una camioneta quedara apoyada contra un semáforo, mientras que otros dos rodados fueron desplazados varios metros hacia una zona de descampado. Uno de los vehículos involucrados terminó con el frente completamente destruido.

En medio de la emergencia, trascendió que personal de Bomberos debió asistir y rescatar a los ocupantes de uno de los autos, quienes habrían quedado atrapados tras el impacto.

Hasta el momento no se confirmó el estado de los heridos, y las autoridades continúan trabajando en el lugar para establecer las causas del siniestro y despejar la zona.

