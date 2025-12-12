Un violento siniestro vial se registró este viernes en la intersección de Ruta Nacional 40 y Calle 9, en Pocito. Según los primeros datos aportados por fuentes policiales, cuatro vehículos protagonizaron un fuerte choque en una esquina regulada por semáforos.
Cuatro vehículos involucrados en un fuerte choque en Ruta 40 y Calle 9
La magnitud del impacto provocó que una camioneta quedara apoyada contra un semáforo, mientras que otros dos rodados fueron desplazados varios metros del lugar del impacto.