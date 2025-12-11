El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) elevó una presentación formal a la Secretaría de Energía de la Nación solicitando modificaciones al nuevo esquema de “Subsidios Energéticos Focalizados”, previsto para entrar en vigencia el 1 de enero de 2026. El organismo provincial advirtió que la propuesta nacional no contempla las particularidades climáticas y estructurales de San Juan, por lo que pidió un trato equitativo para los hogares locales.
Subsidios: el EPRE solicitó a la Nación que tenga en cuenta el clima sanjuanino
