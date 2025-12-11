"
Subsidios: el EPRE solicitó a la Nación que tenga en cuenta el clima sanjuanino

El organismo provincial advirtió que la propuesta nacional no contempla las particularidades climáticas y estructurales de San Juan, por lo que pidió un trato equitativo para los hogares locales.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) elevó una presentación formal a la Secretaría de Energía de la Nación solicitando modificaciones al nuevo esquema de “Subsidios Energéticos Focalizados”, previsto para entrar en vigencia el 1 de enero de 2026. El organismo provincial advirtió que la propuesta nacional no contempla las particularidades climáticas y estructurales de San Juan, por lo que pidió un trato equitativo para los hogares locales.

La intervención del EPRE se dio en el marco de la consulta pública abierta por la Resolución 484/25. En su informe técnico, el ente detalló que los hogares sanjuaninos registran consumos eléctricos elevados debido a una combinación de factores: clima extremo con inviernos gélidos y veranos muy calurosos, construcciones sismorresistentes poco eficientes, electrodomésticos de alto consumo, menores ingresos en los sectores vulnerables y, como elemento determinante, la ausencia de red de gas natural, que fuerza una fuerte dependencia de la electricidad para calefacción, refrigeración, higiene y cocción.

El EPRE señaló que su presentación busca aportar una mirada constructiva para que Nación adopte soluciones de subsidio “sustentables, equitativas y respetuosas del marco legal”. Entre las solicitudes principales, pidió duplicar los topes nacionales de consumo base subsidiado —hoy establecidos en 300 kWh y 150 kWh por mes— para adecuarlos al consumo real de la provincia. Además, reclamó que la bonificación extraordinaria del 25% prevista solo para 2026 se transforme en un coeficiente regional permanente, debido a que las condiciones de San Juan no cambiarán en el corto plazo.

El organismo advirtió que, si no se atienden sus planteos, “cada kWh por encima de los 300 establecidos será sustancialmente más caro que en la actualidad”. Por ello, exhortó a los hogares sanjuaninos a verificar su inscripción en el RASE, el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía, bajo los nuevos criterios que definirá Nación.

