Inflación: San Juan tuvo 2,1% en noviembre y acumuló 25,4% en 2025

Entre las divisiones con menores aumentos se destacaron Prendas de vestir y calzado (0,3%), Recreación y cultura (0,4%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,6%). Comunicaciones tuvo un alza del 1,0%, mientras que Equipamiento y mantenimiento del hogar llegó al 1,2%. Restaurantes y hoteles y Vivienda, agua y electricidad marcaron 1,5% cada una.

Educación y Alimentos empujaron el índice

Los mayores incrementos del mes se registraron en Educación (5,1%), impulsado por ajustes en servicios formales. Alimentos y bebidas no alcohólicas trepó 3,4%, principalmente por subas en carnes y derivados. Transporte avanzó 2,5%, mientras que Salud y Bienes y servicios diversos crecieron 2,0%.

El IIEE recordó que el índice se construye a partir del seguimiento de 557 productos y precios relevados en 914 puntos de venta del Gran San Juan, lo que representa alrededor de 19.000 precios mensuales. Toda la información se recolecta con tablets, lo que permite agilizar el proceso y mejorar la precisión estadística.

El panorama nacional

A nivel país, el Indec reportó una inflación del 2,5% en noviembre. La variación interanual alcanzó el 31,4% y el acumulado del año llegó al 27,9%. Entre los rubros que más incidieron se ubicaron Vivienda, agua, electricidad y gas (3,4%) y Transporte (3%), mientras que Prendas de vestir y calzado (0,5%) volvió a ser uno de los de menor aumento.