La Supercopa San Juan tendrá su primera edición esta temporada. El acuerdo se dio luego de la reunión que mantuvieron los presidentes de las Ligas de fútbol de la provincia. El nuevo torneo enfrentará al campeón de Primera A de la Liga Sanjuanina y al ganador de la Copa de Campeones.
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Crearon la Supercopa San Juan y Desamparados puede sumar otro título
El campeón de la Liga Sanjuanina de Fútbol enfrentará a Paso de los Andes, ganador de la Copa de Campeones en el estreno del certamen.