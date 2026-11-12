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Crearon la Supercopa San Juan y Desamparados puede sumar otro título

El campeón de la Liga Sanjuanina de Fútbol enfrentará a Paso de los Andes, ganador de la Copa de Campeones en el estreno del certamen.

La Supercopa San Juan tendrá su primera edición esta temporada. El acuerdo se dio luego de la reunión que mantuvieron los presidentes de las Ligas de fútbol de la provincia. El nuevo torneo enfrentará al campeón de Primera A de la Liga Sanjuanina y al ganador de la Copa de Campeones.

Sportivo Desamparados fue el ganador de la temporada 2026 de la Liga Sanjuanina y Paso de los Andes de Albardón se quedó con la Copa de Campeones este año. Esos equipos jugarán, con fecha a confirmar, la primera edición de la Supercopa.

La programación de la Supercopa 2026 se anunciará en los próximos días. La participación del Puyutano en el Torneo Regional Amateur obliga a pensar bien la fecha del partido. Además, el estadio del Bicentenario, posible sede, no podrá utilizarse durante las próximas semanas por la Fiesta Nacional del Sol.

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