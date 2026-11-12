Crearon la Supercopa San Juan y Desamparados puede sumar otro título

Sportivo Desamparados fue el ganador de la temporada 2026 de la Liga Sanjuanina y Paso de los Andes de Albardón se quedó con la Copa de Campeones este año. Esos equipos jugarán, con fecha a confirmar, la primera edición de la Supercopa.

La programación de la Supercopa 2026 se anunciará en los próximos días. La participación del Puyutano en el Torneo Regional Amateur obliga a pensar bien la fecha del partido. Además, el estadio del Bicentenario, posible sede, no podrá utilizarse durante las próximas semanas por la Fiesta Nacional del Sol.