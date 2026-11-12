Zoofilia en San Juan: confirman 5 casos en dos años y piden endurecer penas

La proteccionista sanjuanina Emilia Merino advirtió en radio Sarmiento sobre la gravedad del panorama y remarcó la necesidad urgente de contar con herramientas legales eficaces. "La idea del proyecto es que haya un control para que estos hombres tengan tratamiento y no puedan acercarse a un animal", sostuvo la referente ambientalista.

Asimismo, Merino puso el foco en la dificultad de judicializar los hechos cuando no existen elementos formales. A diario suelen registrarse llamados anónimos o trascendidos de vecinos; sin embargo, la proteccionista aclaró que frente a esos comentarios "ahí no podemos hacer mucho", subrayando que por eso resulta fundamental la denuncia formal o la presentación de pruebas concretas, tales como grabaciones de video o peritajes veterinarios.

A este escenario se suma la circulación digital del material aberrante. Según denunciaron desde el movimiento proteccionista, se ha detectado la presencia de grupos en la red social TikTok donde usuarios suben e intercambian videos con contenidos de zoofilia, constituyendo redes de crueldad que traspasan los límites provinciales.

El caso de Pocito: cachorros abusados y una cachorra muerta

Uno de los episodios más estremecedores se registró en el barrio Cruce de los Andes, en Pocito. El acusado es un changarín de 34 años que fue denunciado por un proteccionista luego de ser alertado por vecinos de la zona.

Con el apoyo de otra activista, lograron rescatar a dos cachorros de entre 5 y 6 meses de vida que presentaban severas lesiones. Ambos animales fueron trasladados a una clínica veterinaria, pero la cachorra no logró sobrevivir. El médico veterinario certificó que los animales presentaban signos evidentes de abuso sexual humano, incluyendo dilatación anal.

"Los perros los llevaron a un veterinario y tenían dilatación anal", confirmó Emilia Merino sobre las pericias científicas incorporadas a la causa.

El hecho motivó un allanamiento. En la vivienda hallaron a otro perro y seis aves silvestres destinadas a la venta. Durante el operativo se inició además una causa paralela en la UFI ANIVI con intervención del 102 por sospechas de abuso a una menor de la familia. Sin embargo, fuentes judiciales aclararon que el sujeto estuvo preso inicialmente por las sospechas relativas a la niña —que fueron preliminarmente descartadas tras los exámenes médicos— y no por la zoofilia en sí.

Respecto a los actos de abuso contra los cachorros, el changarín estuvo detenido únicamente dos días. Tras intentar justificarse afirmando que solo buscaba ayudar a defecar al animal, el Juzgado de Faltas le otorgó la libertad e impuso como sanción la realización del curso "Responsabilidad y Cuidado de Animales" en la Escuela de Convivencia de la Universidad de Congreso, prohibiéndole tener animales e imponiendo una restricción de acercamiento hacia familiares que testificaron en la causa.

El antecedente de Campillay Jaque: 15 días de prisión condicional

Este hecho no fue un episodio aislado. En abril de 2026, la Justicia sanjuanina juzgó a una joven identificada con el apellido Campillay Jaque, quien fue hallada responsable de grabarse y fotografiarse mientras abusaba sexualmente de su perro.

La investigación derivó de una causa previa en ANIVI contra la pareja de la joven. Al peritar el celular de la acusada, se encontraron 8 videos y más de 30 fotografías de contenido explícito con el animal.

En un juicio abreviado ante la jueza Celia Maldonado de Álvarez, la imputada admitió su responsabilidad penal y fue condenada a 15 días de prisión condicional por delito de maltrato animal (Ley 14.346), por lo que no ingresó a un establecimiento carcelario.

El debate normativo en San Juan

Aunque en febrero de 2025 la Legislatura Provincial de San Juan modificó la Ley 2005-L aumentando las multas por crueldad animal en un 50% y contemplando arrestos de hasta 20 días en el fuero contravencional, los colectivos proteccionistas advierten que la figura sigue siendo insuficiente.

Frente a ello, exigen reformas de fondo para que la zoofilia sea tipificada específicamente como delito grave en el Código Penal, obligando a los agresores a realizar tratamientos psicológicos/psiquiátricos y prohibiéndoles de forma permanente el contacto con animales.