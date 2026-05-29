A días del veredicto, la víctima contó el sufrimiento que vivió con Olmedo

La joven también describió episodios de hostigamiento, maltrato verbal y control constante. Según sostuvo, las agresiones no quedaban puertas adentro del hogar. "Fue hasta mi trabajo para insultarme", aseguró durante su declaración, al recordar algunos de los momentos que marcaron la relación.

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La causa investiga un grave episodio ocurrido durante la madrugada del 9 de enero de 2025 en una vivienda del barrio Villa El Salvador, en Chimbas.

Según sostiene la acusación fiscal, una discusión entre ambos derivó en un brutal ataque. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Olmedo habría intentado asfixiar a la joven en reiteradas oportunidades e incluso habría utilizado una tela para ejercer presión sobre su cuello.

La teoría del caso indica además que la agresión continuó con golpes en distintas partes del cuerpo, impactos provocados con un objeto metálico y daños ocasionados dentro de la vivienda durante el episodio.

Los fiscales sostienen que la víctima también fue atacada cuando ya se encontraba reducida en el piso y que posteriormente fue trasladada hasta el baño de la casa, donde habría sido colocada bajo la ducha y luego cubierta con una sábana.

La secuencia fue interrumpida gracias a los pedidos de auxilio de la mujer, que fueron escuchados por vecinos de la zona. Los llamados al 911 permitieron una rápida intervención policial.

Cuando los efectivos llegaron al domicilio encontraron una escena de extrema violencia y procedieron a la detención del sospechoso. La joven fue trasladada de urgencia a un centro asistencial con múltiples lesiones y logró sobrevivir al ataque.

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Una causa marcada por versiones contrapuestas

Durante el desarrollo del juicio también se conoció la estrategia defensiva del acusado, quien negó haber intentado matar a su pareja y sostuvo que las lesiones fueron producto de una situación diferente a la planteada por la acusación.

Sin embargo, la declaración de la víctima volvió a colocar el foco sobre el contexto de violencia previo al ataque y sobre los episodios de maltrato que, según aseguró, sufrió durante la relación.

Su testimonio fue considerado una de las pruebas más relevantes de todo el debate oral, especialmente porque permitió reconstruir el vínculo entre ambos y el contexto en el que se produjo la agresión investigada.

La próxima semana se conocerá la sentencia

El juicio comenzó el pasado 19 de mayo y ya transita sus últimas jornadas. Para el próximo martes están previstos los alegatos de clausura, instancia en la que fiscalía, querella y defensa expondrán sus conclusiones finales ante el tribunal.

Posteriormente, el miércoles, los jueces Javier Figuerola, Flavia Allende e Irene Mabel Moya darán a conocer el veredicto que definirá la situación judicial de Olmedo. Las partes mantienen diferencias importantes respecto a la calificación legal y la pena solicitada.

Por un lado, el Ministerio Público Fiscal pidió una condena de 12 años de prisión efectiva por tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

En tanto, la querella solicitó una pena de 22 años de cárcel al considerar que existió una tentativa de homicidio triplemente agravado, incorporando los agravantes de ensañamiento, alevosía y privación ilegítima de la libertad.

Con el testimonio de la víctima ya incorporado al debate y los alegatos a la vista, el proceso quedó a un paso de su definición. La próxima semana, el tribunal resolverá si considera acreditada la acusación y cuál será la condena que deberá afrontar el imputado por uno de los casos de violencia de género más graves que llegaron a juicio en la provincia durante el último año.