Qué se sabe hasta ahora de la causa por la feroz balacera contra dos hermanos

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A partir del análisis de cámaras de seguridad de la zona y diversas medidas investigativas, los pesquisas lograron identificar a los presuntos atacantes. Con esa información se realizaron varios allanamientos durante los últimos días, aunque hasta el momento no pudieron concretar las detenciones.

Una disputa previa por una motocicleta

Mientras la investigación avanza, familiares de los hermanos baleados salieron a rechazar versiones que circularon en redes sociales y señalaron que el ataque no estuvo relacionado con drogas ni con un ajuste de cuentas.

Según explicaron, el conflicto se habría originado días antes por el robo de una motocicleta perteneciente a uno de los hermanos Tornello. Siempre de acuerdo con esa versión, el rodado fue recuperado posteriormente en la vivienda de una persona vinculada a los agresores.

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Una familiar sostuvo públicamente que, tras recuperar la moto, tres hombres armados llegaron hasta la vivienda y abrieron fuego sin importar la presencia de mujeres y niños en el lugar.

Esa hipótesis coincide con una de las principales líneas de investigación que manejan los investigadores, quienes consideran que la balacera fue una represalia derivada de conflictos previos entre las partes.

Un hallazgo que complejiza la causa

La investigación sumó además un dato inesperado. Un joven relacionado directamente con el conflicto fue encontrado sin vida en el fondo de su vivienda.

Fuentes judiciales indicaron que, en principio, se trataría de un suicidio y que no presentaba signos de violencia externa. Sin embargo, el episodio abrió una nueva línea de análisis para determinar qué grado de participación tuvo en los hechos que derivaron en el ataque armado.

Los investigadores también establecieron que, antes de su muerte, el joven habría mantenido fuertes discusiones con personas de su entorno, elemento que ahora forma parte del expediente.

De acuerdo con la principal hipótesis, este hombre habría recurrido a integrantes de la familia Rodríguez tras el conflicto por la motocicleta, situación que posteriormente habría derivado en la agresión armada contra los Tornello.

Los antecedentes de los hermanos

Los nombres de Javier Emanuel y Enzo Jesús Tornello ya habían aparecido anteriormente en distintos expedientes judiciales.

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Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en 2017, cuando fueron vinculados a un violento asalto contra un hombre que había acudido a asistir a su padre, una persona con discapacidad. Por aquel episodio, Javier Emanuel Tornello fue condenado a siete años y seis meses de prisión.

En 2018, Enzo Jesús Tornello fue condenado en Flagrancia por el robo de una bicicleta en la vía pública y recibió una pena de ejecución condicional. Años más tarde, en 2021, Javier Tornello volvió a ser noticia tras ser recapturado luego de haberse fugado del Servicio Penitenciario Provincial durante una salida transitoria.

Expectativa por la evolución de los heridos

Mientras continúa la búsqueda de los tres sospechosos identificados, familiares y amigos iniciaron una cadena de oración por la recuperación de los hermanos.

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La evolución médica de ambos será clave para la investigación, ya que sus testimonios podrían aportar información determinante para reconstruir los minutos previos al ataque y fortalecer la identificación de los responsables de una balacera que mantiene en vilo a Trinidad.