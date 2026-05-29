Con una visita a Taranto, Orrego reafirma su compromiso con el sector privado

A la par, el gobernador puso en valor la confianza empresarial: “Cuando una empresa decide invertir, ampliar su producción y generar empleo en San Juan, está confiando en el presente y apostando al futuro de nuestra provincia”.

Taranto: un referente industrial con sello sanjuanino

Taranto es una de las empresas autopartistas más relevantes de Argentina, con una estructura de pyme familiar que ha logrado proyección nacional e internacional. Además de su sede en 9 de Julio, cuenta con plantas en Buenos Aires y Córdoba, y centros de distribución en Brasil y México, desde donde exporta calidad sanjuanina al mundo.

Su impacto en la provincia va más allá de los repuestos, ya que diversificó su producción hacia el rubro agrícola en el departamento San Martín, donde produce uva en fresco y pasas.

Actualmente, la empresa también mira hacia el futuro con inversiones en un parque solar propio, consolidando a San Juan como un punto estratégico para la sustentabilidad y las energías renovables.