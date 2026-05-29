El gobernador Marcelo Orrego realizó este viernes una recorrida por las instalaciones de la empresa Taranto, ubicada en el departamento 9 de Julio. La visita se dio para conocer de cerca y acompañar el crecimiento de este importante emprendimiento que genera empleo, producción e inversión en la provincia.
Con una visita a Taranto, Orrego reafirma su compromiso con el sector privado
En una recorrida por la planta ubicada en 9 de Julio, el gobernador destacó el rol de la empresa en la creación de puestos de trabajo y su apuesta constante por la inversión en la provincia