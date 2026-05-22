Un hombre fue condenado por grooming contra dos adolescentes

Según se expuso durante la audiencia, el acusado creaba perfiles falsos con identidades femeninas en plataformas como Instagram y Facebook para entablar conversaciones con adolescentes de 16 años.

A través de esas cuentas, identificadas como “Vanesa Tello” y “Andrea Tello”, mantenía diálogos de contenido sexual y solicitaba imágenes íntimas a las víctimas. Las pruebas incorporadas a la causa incluyeron pericias informáticas y registros digitales que permitieron acreditar los hechos investigados.

El delito de grooming está contemplado en el artículo 131 del Código Penal Argentino y sanciona el contacto de personas adultas con menores de edad mediante medios tecnológicos con fines contra la integridad sexual.

Si bien la condena quedó establecida bajo cumplimiento condicional, fuentes judiciales confirmaron que Correa Aciar continúa siendo investigado en otras causas tramitadas en el Primer Juzgado de Instrucción, donde enfrenta denuncias por presunta corrupción de menores y abuso sexual.

Durante la audiencia, la defensa solicitó que no se permitiera registrar imágenes del condenado. Sin embargo, el juez Montilla rechazó el planteo y sostuvo que las audiencias judiciales son públicas, aunque remarcó que se mantiene bajo estricta reserva toda información vinculada a las víctimas menores de edad.

El caso vuelve a poner en discusión los riesgos del uso de redes sociales y las maniobras de captación de menores mediante identidades falsas, una modalidad que las fiscalías especializadas vienen detectando con mayor frecuencia en investigaciones recientes.