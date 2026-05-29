Un importante operativo policial se llevó adelante durante la mañana de este jueves en la localidad caucetera de Las Talas, donde efectivos de la Comisaría 37ª secuestraron 25 motocicletas, ocho bicicletas y distintos elementos de audio en el marco de una investigación contravencional.
¿Reconocés alguna?: recuperaron motos y bicicletas durante un allanamiento
El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 37ª en Caucete. También encontraron elementos de audio y todo quedó a disposición de la Justicia.