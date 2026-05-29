"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > motos

¿Reconocés alguna?: recuperaron motos y bicicletas durante un allanamiento

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría 37ª en Caucete. También encontraron elementos de audio y todo quedó a disposición de la Justicia.

Un importante operativo policial se llevó adelante durante la mañana de este jueves en la localidad caucetera de Las Talas, donde efectivos de la Comisaría 37ª secuestraron 25 motocicletas, ocho bicicletas y distintos elementos de audio en el marco de una investigación contravencional.

image

El procedimiento comenzó alrededor de las 7:10 y fue realizado en cumplimiento de una orden de allanamiento emitida por la jueza de Paz Letrado de Caucete, Dra. Luciana Salvá, en una causa vinculada a una presunta infracción al artículo 113 inciso "b" del Código de Faltas.

Te puede interesar...

image

Según informaron fuentes policiales, durante la requisa los uniformados encontraron y secuestraron 25 motocicletas de distintos rodados, además de ocho bicicletas cuya procedencia será materia de investigación.

image

En el lugar también fueron hallados una tapa de potencia marca Taramps de 400 Bass y un parlante portátil marca Fujitel de 15 watts, color negro.

image

Tras el operativo, todos los elementos fueron trasladados a la sede de la Comisaría 37ª, donde quedaron depositados y a disposición del Juzgado de Paz Letrado de Caucete, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar el origen y la situación legal de los rodados secuestrados.

image

Por el momento, las autoridades no informaron detenciones vinculadas al procedimiento, mientras avanza la investigación judicial.

Temas

Te puede interesar