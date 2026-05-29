¿Reconocés alguna?: recuperaron motos y bicicletas durante un allanamiento

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Según informaron fuentes policiales, durante la requisa los uniformados encontraron y secuestraron 25 motocicletas de distintos rodados, además de ocho bicicletas cuya procedencia será materia de investigación.

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En el lugar también fueron hallados una tapa de potencia marca Taramps de 400 Bass y un parlante portátil marca Fujitel de 15 watts, color negro.

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Tras el operativo, todos los elementos fueron trasladados a la sede de la Comisaría 37ª, donde quedaron depositados y a disposición del Juzgado de Paz Letrado de Caucete, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar el origen y la situación legal de los rodados secuestrados.

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Por el momento, las autoridades no informaron detenciones vinculadas al procedimiento, mientras avanza la investigación judicial.