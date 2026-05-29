Tras los rumores de una fuerte interna, Agustín Aristarán rompió el silencio sobre Mario Pergolini

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El actor remarcó que su participación en el musical estaba definida incluso antes de sumarse al programa televisivo. "Que iba a hacer Willy Wonka lo sabía antes de que existiera Otro Día Perdido. Todos lo sabían", afirmó, buscando poner fin a las especulaciones.

Según explicó Aristarán, los comentarios que Pergolini realiza al aire sobre sus ausencias forman parte de un juego habitual entre ambos y no reflejan ningún problema detrás de cámaras. "Mario me dice todos los días: '¿Cómo te vas?'. Y yo le respondo: 'Ya te lo había explicado'. Después él dice: 'No, loco, está mal. El trabajo es de lunes a viernes'. Pero se mata de risa igual", contó.

El humorista reconoció que todavía se está adaptando a la dinámica del mundo televisivo y admitió que le sorprendió la repercusión que tuvieron esos intercambios. "Estoy entrando en el mundo de la tele. Sé que todo es así, pero bueno...", señaló.

Más allá de la televisión, Rada dejó en claro que su principal objetivo sigue siendo el escenario. De hecho, aseguró que gran parte de las actividades que realiza en medios y redes sociales apuntan a acercar público a sus espectáculos.

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"Todo lo que hago alrededor del teatro es para que la gente venga a verme. Las redes sociales, la televisión, todo", sostuvo. En ese sentido, destacó el compromiso que pone en cada proyecto, aunque reconoció que es sobre las tablas donde siente una conexión especial con su trabajo.

"Juro que lo que hago en el teatro es lo único con lo que siento que realmente sé hacerlo y dejo el alma. Como también lo hago en Otro Día Perdido", afirmó. De esta manera, el actor desactivó las versiones sobre una supuesta interna con Pergolini y dejó en claro que sus ausencias responden exclusivamente a una agenda laboral que ya estaba acordada mucho antes de su desembarco en el programa.