Barassi volvió a recorrer San Juan con nostalgia, humor y orgullo: las fotos

Durante este viernes, Barassi fue visto grabando material junto a su equipo en la plaza seca del Centro Cívico. Cerca de las 13:30, empleados y transeúntes se sorprendieron al encontrarlo trabajando con perfil bajo, relajado y de buen humor en uno de los puntos más emblemáticos de la capital.

Pero más allá de las cámaras, las publicaciones que compartió en redes sociales dejaron en claro que el viaje tiene un componente mucho más personal.

image

“Lo linda que sos San Juan. Hemos vuelto una vez más. Vuelve el que se ha ido pero yo en parte nunca me fui de acá. Mañana trabajaremos duro para mostrar y promocionar esta provincia que tanto amo”, escribió en Instagram mientras mostraba semitas y distintos rincones de la provincia.

Como suele ocurrir en cada regreso, Barassi transformó un simple recorrido en auto por la ciudad en una especie de viaje emocional compartido con miles de sanjuaninos. Pasó por avenidas, esquinas y comercios que marcaron su infancia y adolescencia, mezclando recuerdos genuinos con el humor que lo caracteriza.

La nostalgia apareció especialmente en avenida Ignacio de la Roza, donde notó la ausencia de algunos locales históricos. “Decime que Lomito San Juan está…”, lanzó sorprendido al descubrir que el tradicional comercio ya no existe.

image

También recordó el antiguo local de Ilolai, preguntando entre risas: “¿Ilolai sigue en la esquina o no?”. Más adelante mencionó a Bon Jour, la confitería El Molino y hasta la histórica cochería San José, lugar que vinculó con recuerdos familiares tras la muerte de su padre.

En otra de las historias que publicó, Barassi miró desde el hotel el edificio del juzgado donde trabajó durante años su madre, en uno de los momentos más íntimos y emotivos de su visita.

Lejos de mostrarse distante o ajeno, el conductor volvió a exhibir una conexión muy natural con San Juan. No solo desde la memoria afectiva, sino también desde la promoción constante de la provincia hacia afuera.

image

“Vengan carajo”, escribió junto a imágenes de paisajes sanjuaninos, restaurantes y encuentros con amigos y familiares. Con humor, emoción y referencias cotidianas, Barassi volvió a hacer lo que mejor le sale cada vez que pisa su tierra: mostrar San Juan desde la cercanía de alguien que nunca dejó de sentirse parte.