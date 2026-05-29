Kansas, la nueva casa de Argentina para ir por la cuarta estrella

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A unos 20 minutos del predio estará el hotel Origin, donde se hospedará toda la delegación. El establecimiento atraviesa sus últimas remodelaciones y, entre las mejoras, incorporó un gimnasio especialmente acondicionado para recibir a la selección campeona del mundo. Su ubicación céntrica y cercana al río Missouri lo convierte además en un probable punto de encuentro para los miles de hinchas argentinos que viajarán al torneo.

La idea de Scaloni y su cuerpo técnico es clara: permanecer en Kansas la mayor cantidad de tiempo posible y trasladarse a cada sede únicamente para disputar los encuentros, regresando inmediatamente después de cada partido.

Los amistosos antes del Mundial

Antes del debut oficial, Argentina afrontará dos compromisos de preparación en suelo estadounidense. El primero será el sábado 6 de junio frente a Honduras en College Station, Texas. Tres días después, el martes 9, el equipo disputará su último ensayo ante Islandia en Auburn, Alabama.

Tras esos compromisos, la delegación regresará nuevamente a Kansas para ultimar detalles antes del estreno mundialista.

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El camino de Argentina en la fase de grupos

La Albiceleste integrará el Grupo J y debutará el martes 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium.

Posteriormente viajará a Arlington, Texas, para afrontar sus otros dos compromisos de la zona:

16 de junio: Argentina vs. Argelia (Kansas City)

Argentina vs. Argelia (Kansas City) 22 de junio: Argentina vs. Austria (Arlington)

Argentina vs. Austria (Arlington) 27 de junio: Argentina vs. Jordania (Arlington)

El objetivo es avanzar a las etapas decisivas y mantener la base operativa en Kansas al menos hasta los cuartos de final.

La campaña comenzará oficialmente en los próximos días, cuando los primeros futbolistas convocados lleguen a Estados Unidos para iniciar los entrenamientos. Con Lionel Messi liderando nuevamente al grupo y una base importante de campeones del mundo, Argentina volverá a presentarse como una de las selecciones candidatas al título.

La misión no será sencilla. Ningún campeón logra repetir la conquista desde que Brasil lo hizo en 1962. Sin embargo, la Scaloneta intentará escribir una nueva página dorada y sostener la corona obtenida en aquella inolvidable noche de Lusail.